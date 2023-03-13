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Обстріл Донеччини: ще п’ятеро людей поранені в Костянтинівці – Кириленко

За даними Кириленка, російські війська обстріляли Костянтинівку реактивними системами залпового вогню «Ураган»

Внаслідок обстрілів Авдіївки та Костянтинівки поранені щонайменше семеро людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Одна людина загинула, щонайменше двоє поранені внаслідок ракетного обстрілу Авдіївки рашистськими окупантами. Ворог випустив по місту дві ракети – одна з них влучила у будівлю школи, де знаходився гуманітарний пункт», – заявив він.

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За повідомленням Офісу генерального прокурора, загинула 46-річна жінка.

Крім того, ще п’ятеро мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу Костянтинівки. За даними Кириленка, російські війська обстріляли місто реактивними системами залпового вогню «Ураган».

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського удару по Авдіївці загинула жінка.

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