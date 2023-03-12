Внаслідок обстрілів Донеччини загинули люди, пошкоджені будинки, крамниця та шляхопровід – Кириленко

Армія РФ не припиняє проводити обстріли Донецької області, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

За словами чиновника, в результаті обстрілів російських військових за минулу добу 11 березня загинула дві людини, ще щонайменше троє зазнали поранень.

Відомо, що на Донецькому напрямку за минулу добу загинула одна людина у Тоненькому Очеретинської громади.

«Також були зафіксовано обстріли Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Мар’їнської тергромади. Росіяни вісім разів росіяни обстріляли Курахове – у місті пошкоджено понад 12 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, мистецька школа та ліцей. Обійшлося без жертв», – написав Кириленко.

За інформацією влади, на Горлівському напрямку стало відомо про ще 16 будинків, які були пошкоджені у Бахмуті – «точний підрахунок руйнувань та загиблих ускладнений постійними обстрілами».

«До того ж, у Костянтинівці загинув один цивільний, ще двоє зазнали поранень. Через обстріли було пошкоджено чотири будинки, дві крамниці, будівля колишньої лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Ще одна людина зазнала поранень у Миколаївці. Під постійними обстрілами також перебувають околиці Соледарської територіальної громади», – зазначив Кириленко.

Водночас, на Лисичанському напрямку фронту близько півночі російські військові завдали ракетного удару з систем С-300 по Лиману. «Обійшлося без постраждалих, дані щодо руйнування встановлюють. Окрім того, у Сіверську пошкоджено приватні будинки на двох вулицях», – уточнив голова ОВА.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.