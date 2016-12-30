Вигадки ЗМІ Росії про Україну (огляд за 2016 рік)

Якими були основні теми для фейків про Україну у 2016-му? Журналісти рубрики «Деза» нагадують, яку недостовірну інформацію поширювали у російських ЗМІ протягом року.

Євробачення

Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала (Сусанна Джамаладінова) перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення», фінал якого відбувся у столиці Швеції Стокгольмі у ніч на 15 травня, із піснею «1944», що розповідає про масову депортацію кримськотатарського народу до Середньої Азії. Друге місце на конкурсі зайняла Австралія, третє – Росія.

Після оголошення результатів конкурсу «Євробачення–2016» російські ЗМІ почали маніпулювати інформацією. Так, деякі видання засудили новий спосіб підрахунку голосів, але про зміну голосування було відомо ще у лютому 2016 року. У деяких сюжетах повідомили про «нікому невідоме журі» від кожної з країн учасників. Їх іменували «п’ять невідомих людей у темних кімнатах». А насправді, список учасників журі – був доступний на офіційному сайті конкурсу.

Російські ЗМІ також поширювали дезінформацію про можливе перенесення «Євробачення-2017» із України у Росію. Однак, у Європейському мовному союзі, відповідальному за конкурс, «інформацію» про можливе таке перенесення у Росію спростовували. Російські ж ЗМІ писали про це неодноразово.

Україна та «Ісламська держава»

Протягом року російські ЗМІ неодноразово намагались звинуватити Україну у зв’язках із угрупованням «Ісламська держава» («ІД»). В одному із сюжетів російського телебачення повідомили, що Україна начебто забезпечує бойовиків угруповання «ІД» в Іраку, про це сказали журналісти каналу «Россия-24». У сюжеті розповіли, що на захоплених армією Іраку бронемашинах були сталеві плити із маркуванням «Виготовлено в Україні», із цього і зробили висновок. Однак, як пояснив Радіо Свобода експерт, сталеві листи, що виготовлені в Україні, могли потрапити на територію Близького Сходу опосередкованим чином. В СБУ також назвали це фейком.

Засоби інформації на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР», поширювали фейк, начебто мешканку Луганська завербували ісламісти.

У 2016 році на території тимчасово окупованого Донецька навіть зняли постановку про полк «Азов». Четвертого січня 2016 року канал Міністерства оборони Росії повідомив, що полк «Азов» поповнили бойовики забороненого в Росії терористичного угруповання «Ісламська держава».

«Докази» взяли зі сторінки «хакерів» «Кіберберкут» у соціальній мережі. Їм начебто вдалося отримати доступ до смартфону одного з українських бійців. На карті пам’яті нібито виявилися фото і відео невідомих у камуфляжі з нашивками полку «Азов». При цьому їхні обличчя закриті хустками арабського взірця і традиційною символікою угруповання «ІД». Журналісти російської служби BBC визначили місце зйомки – фонд «Ізоляція» в Донецьку. На прохання BBC, співробітники фонду вивчили фейк і також дійшли висновку, що зйомка зроблена саме там. Усі 18 фотографій і два відеоролики, де «ряджені» брязкали зброєю на тлі прапорів «Ісламської держави» і полку «Азов», зроблені в цеху, що раніше належав компанії «Прима».

Фейки про українських військових

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Війна на Донбасі триває уже понад 2 роки. Російські ЗМІ поширюють чимало різних фейків і дезінформації про українських військових. У 2016-му це був фейк про «танк, що наїхав на легковий автомобіль», фейк про «бійця АТО і відрубану руку «ополченця», фейк «про побиття бійцями АТО учасників пісенного флешмобу у Горішніх Плавнях», буцімто українські військові перешкоджали роботі представників ОБСЄ і багато інших.

Крим

Протягом року російські ЗМІ вигадували фейкові заголовки та поширювали дезінформацію щодо Криму. Так, деякі сайти навіть писали, що у Верховній Раді України визнали півострів російським та начебто голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров визнав, що Крим – російський. З’являлись повідомлення і про те, що США нібито заборонили в’їзд українцям із кримською пропискою. Але у посольстві таку інформацію заперечили. Також російські ЗМІ поширили неправду про делегацію Туреччини у Криму. І цей список можна продовжувати.

«Стихійна федералізація» або як скрізь автономії «зажадали»

Упродовж усього року ЗМІ Росії писали про автономію або особливий статус того чи іншого регіону України. У квітні російські сайти повідомляли про «стихійну федералізацію» та про «вітри сепаратизму» у Західній Україні. Начебто у місті Дрогобичі Львівської області депутати заявили про необхідність обирати глав обласних адміністрацій в Україні, і попросили особливий економічний статус для Львівської області. Міський голова Тарас Кучма тоді заперечив, що депутати Дрогобича розглядали питання про «вибір глав обласних держадміністрацій» в Україні.

Російські ЗМІ також поширювали дезінформацію, буцімто автономії від президента Петра Порошенка вимагають гагаузи України. Спілка гагаузів України це спростувала. А Одесі російські ЗМІ приписали вимоги до Порошенка дати особливий статус Донбасу.

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ЗМІ Росії також писали, що польська громада вимагає від Києва автономії для Львівщини, що також було фейком. Окрім того, медіа повідомляли, начебто Мустафа Джемілєв веде активну і цілеспрямовану «дискредитацію керівництва країни і пропагує сепаратистські ідеї, а саме - створення національно-територіальної автономії кримських татар.

Численні «теорії» про MH17

28 вересня 2016 року члени Міжнародної слідчої комісії, до якої входять представники Австралії, Малайзії, Нідерландів, України та Бельгії, представили звіт із результатами розслідування обставин збиття МН17. Першими його заслухали родичі жертв загиблих. Слідчі вважають, що зібраних доказів достатньо, аби з упевненістю говорити, що МН17 був збитий ракетою «земля-повітря». Згідно із розслідуванням, установка «Бук», що збила літак, приїхала з Росії на територію Донбасу, яку контролювали проросійські бойовики. А після того, як цей «Бук» збив «Боїнг», його повернули в Росію. Втім, слідчі наразі не назвали відповідальних за збиття пасажирського літака осіб.

Протягом двох років російські ЗМІ продовжували висувати вигадані «версії». На думку журналістів команди EU East StratCom Task Force, прокремлівські ЗМІ у випадку з MH17 розгорнули відому тактику дезінформації в усьому світі: «проштовхували» так багато різних версій, як це можливо, щоб забруднювати інформаційний простір? і щоб реальні факти здавались невпізнанними із урахуванням різних «точок зору». Детальніше про це йдеться у матеріалі «ЗМІ Росії і збитий «Боїнг». Дев’ять теорій, якими заплутували світ».

Дональд Трамп переміг

За версією російських ЗМІ, новообраний у 2016 році президент США Дональд Трамп нібито «ненавидить українське питання» і «не запросив Петра Порошенка на інавгурацію». А розмова Трампа і Порошенка, про яку повідомляли на сайті президента України, за версією російських ЗМІ, могла бути фейком, бо України начебто не було у списку країн, із лідерами яких спілкувався Трамп. Насправді, на інавгурацію президента США зазвичай запрошують послів, а не лідерів держав. Що ж до розмови Порошенка і Трампа, то перехідна команда Трампа підтвердила, що він спілкувався із Порошенком і представила список із 29 лідерів із різних держав.

Дід Мороз знову «заборонений»

У 2016 році російські ЗМІ знову повідомили про буцімто заборону Діда Мороза в Україні, що є неправдою. Ось, скажімо, відео велопробігу «Дід Мороз рулить» із Запоріжжя у 2016 році.