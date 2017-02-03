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03 лютого 2017, Київ 13:35
Новини | Події

Міноборони: танки у бойових діях не застосовують

Авдіївка, 1 лютого 2017 року

Авдіївка, 1 лютого 2017 року

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У Міністерстві оборони України заперечують підведення танків до лінії зіткнення на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр відомства, ця бронетехніка перебуває в оперативному резерві українських військ з «метою адекватного реагування у разі спроби бойовиків прорвати оборони.

У Міноборони наголошують, що танки у бойових діях не застосовують.

Раніше українська сторона спростувала інформацію про те, що ЗСУ обстрілюють місто Донецьк, цю інформацію назвали спланованою провокацією.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

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