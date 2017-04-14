Організатори «Євробачення» не виключили усунення Росії з наступного конкурсу через відмову транслювати нинішній

У Європейському союзі мовлення, що організовує щорічні пісенні конкурси «Євробачення», не виключили, що Росію можуть дискваліфікувати з конкурсу 2018 року через її відмову транслювати в себе цьогорічний конкурс у Києві, повідомили російські агентства з посиланням на прес-службу EBU.

Зокрема, російському агентству «ТАСС» речник EBU Дейвід Ґудман повідомив, що це питання будуть вирішувати після завершення конкурсу 2017 року, бо наразі вся увага привернута саме до нинішнього «Євробачення».

За деякими повідомленнями, правила «Євробачення» передбачають дискваліфікацію на один рік країни, яка відмовилася від трансляції конкурсу.

Раніше у п’ятницю в Росії Костянтин Ернст, генеральний директор телевізійного «Першого каналу», що мав цього року транслювати конкурс популярної пісні «Євробачення» з Києва, але в четвер відмовився через те, що ситуацію навколо російської конкурсантки, якій заборонений в’їзд до України через порушення українських законів, не вдалося врегулювати, заявив, що виконавицю Юлію Самойлову відтак направлять на конкурс наступного, 2018 року.

«Перший канал», заявивши в середу про відмову транслювати конкурс у Росії, назвав відмову української сторони дозволити в’їзд до країни Юлії Самойловій абсолютно необґрунтованою, а її причиною – «намагання України політизувати конкурс». Пропозицію EBU – погодитися на дистанційний виступ Самойлової або замінити учасника від Росії – в Москві відкинули.

В Україні заявляли, що політизацією конкурсу стало саме рішення Росії, де учасника не обирали голосуванням, а призначили адміністративно, свідомо направити представницю, яка раніше незаконно відвідала окупований Крим, – знаючи, що це правопорушення тягне заборону на в’їзд до України.

Раніше, після оголошення Києва про заборону Самойловій в’їжджати до України через незаконні відвідини окупованого Криму у 2015 році, в Європейському мовному союзі погрожували санкціями й Україні – зокрема, тимчасовим виключенням із майбутньої участі в «Євробаченні» в разі, якщо Київ не змінить позиції. В Україні у відповідь наголошували, що ця вимога порушити власне законодавство є втручанням у внутрішні справи України, й закликали не перетворювати EBU на «інструмент підсилення чужих політичних маніпуляцій», а також уникати погроз щодо виключення України з числа учасників конкурсу «Євробачення».

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме гурт О. Тorvald із піснею Time.

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​(Офіційне відео пісні Time гурту О.Тorvald, який представлятиме Україну на «Євробаченні-2017»)

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