(Друкуємо мовою оригіналу)

Нужно в учебниках писать о гомосексуальности и не стесняться говорить детям, что это – природный фактор, а не болезнь и не отклонение. Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии рассказала глава общественной родительской инициативы «Терго» Елена Глоба. По ее словам, часто родители агрессивно реагируют на признания своих детей в гомосексуальности. А вот редактор отдела Life Style в издании Kyiv Post утверждает: более 6% в каждой стране гомосексуальны, просто не везде люди об этом свободно заявляют.

Елена Глоба 8 лет назад узнала, что ее сын – гей. Говорит, долгое время не могла справиться с шоком, надеялась, что сын ошибается и это – болезнь, которую стоит излечить.

Может, если бы в свое время я прочитала в книжках, что это – природное явление, а не отклонение, как рассказывают в постсоветском пространстве, у меня не было бы 8 лет гомофобии

«Я пыталась своего сына вылечить. Он говорил: «Мама, я это так чувствую». Я не слышала своего сына. Я думала, что это возможно моя ошибка в воспитании, которую надо срочно исправить. Может, если бы в свое время я прочитала в книжках, что это – природное явление, а не отклонение, как рассказывают в постсоветском пространстве, у меня не было бы 8 лет гомофобии», – говорит Елена Глоба.

Со временем Елена Глоба стала главой общественной родительской инициативы «Терго», где помогает родителям бороться со страхами и справиться с шоком после того, как они узнают, что ребенок относится к представителям ЛГБТ. По словам журналиста Алёны Жук, в каждой стране – около 6-8% людей гомосексуальной ориентации.

В тех странах, где за это казнят, то визуально таких людей нет, хотя на самом деле это не так

«Не во всех странах этот процент видимый. В тех странах, где за это казнят, то визуально таких людей нет, хотя на самом деле это не так. Вот, как в Чечне говорили: «У нас геев нет!». Есть. Просто они боятся об этом сказать. Человек рождается либо гомосексуальным, либо гетеросексуальным. Есть много случаев, когда дети не знали, что с ними происходит, и до 18 лет думали, что они – монстры, и доходило там до суицидальных настроений», – говорит Алёна Жук.

В Украине, по словам Елены Глобы, представители ЛГБТ постоянно сталкиваются с дискриминацией. К примеру, ее сын не может иметь семью, так как это не прописано и не разрешено на законодательном уровне.

«Если, например, что-то случается с партнером, то мой сын не может прийти в больницу и за ним ухаживать. А учитывая, что часть гомосексуальных людей выгоняют из семей, то такой человек вообще остается без поддержки. А в семье лесбиянок ребенок записывается только на одну девушку. Если вдруг что-то случается со второй, то ребенка автоматически отправляют в детский дом», – говорит Елена Глоба.

Именно поэтому ежегодно в Киеве проходят прайды, а не «гей-парады», как их называют в российских и сепаратистских СМИ, рассказывает Алена Жук. Задача таких мероприятий – не пропагандировать нетрадиционную ориентацию, как принято заявлять в сепаратистских изданиях, а бороться за свое равенство.

Правильно называть либо маршем равенства, либо гей-прайдом. От английского прайд – «гордиться»

«Правильно называть либо маршем равенства, либо гей-прайдом. То есть, от английского прайд – «гордиться». Показать, что мы есть. Мы такие! Мы достойны таких же прав, как и все остальные», – отметила Алена Жук.

«Люди гордятся тем, что они другие. И имеют в себе силу большинству об этом заявить. Гордятся тем, что в нашем постсоветском обществе, где мы еще привыкли жить, как большинство скажет и как укажет, люди находят в себе смелость сказать, что они живут по-другому», – говорит Елена Глоба.

Также Алена Жук и Елена Глоба отметили, несмотря на то, что количество участников прайда с каждым годом увеличивается, а значит, признание в обществе становится больше, все равно есть праворадикальные группы, от которых нужно защищать участников «Марша равенства». Так в этом году сопровождали участников прайда 5 тысяч правоохранителей.

Эфир полностью:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)