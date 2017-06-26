Бойовики на Донбасі ледь не щодня заарештовують цивільних за проукраїнську позицію – Котенко

26 червня – Міжнародний день підтримки жертв катувань. За даними волонтерів, у полоні бойовиків залишається 131 український полонений. Усі вони теж є жертвами катувань, констатують правозахисники і додають: на непідконтрольній Україні території досі відсутні механізми контролю за умовами тримання людей. Волонтери ж констатують: нині питання обміну зайшло в глухий кут. Росія політизувала процес і зробила його предметом тиску, зауважив в ефірі Радіо Свобода колишній військовий Дмитро Куліш. Водночас волонтер Олег Котенко наголосив: те, що Росія принаймні говорить про можливість такого обміну, є прогресом.

– Дехто стверджує, що зараз, коли Росія повністю контролює окуповану частину Донбасу, приструнивши польових командирів, українських полонених нібито менше катують… Це правда?

Олег Котенко: Тортури нікуди не ділися. Єдине, тепер люди, які проводять допити і вибивають якусь інформацію з українців, перейшли від польових командирів до «офіційних» органів угруповань.

Українських військовополонених не 128 осіб. Це заручників 128, а військовополонених удвічі менше

​Дмитро Куліш: Українських військовополонених не 128 осіб. Це заручників 128, а військовополонених удвічі менше. І велика частина з них, на превеликий жаль, перебувають у статусі «дезертири». Тобто Міністерству оборони вигідніше і легше назвати людину дезертиром, ніж визнати, що ті чи інші дії призвели до того, що людина потрапила в полон.

«Кадирівці», «казаки» найбільше катують українців. Практично без звільнень заручників пройшов минулий і цей рік

«Кадирівці», «казаки» найбільше катують українців. Але сьогодні ситуація трохи легша, ніж у 2014 році, а з іншого боку, і більш складна, бо в 2014-2015 роках можна було вести перемовини зі звільнення більш вдало. Практично без звільнень заручників пройшов минулий і цей рік. Але чомусь ці питання не ставлять «представнику від України» Віктору Медведчуку, який дозволяє собі не з’являтися у Мінськ на переговори, тому що Україна не йде на поступки Росії з приводу статусу, виборів, амністії тих, хто нашим військовим відрізав голови.

– Значно поменшало заяв з вуст людей, які позиціонували себе як нібито учасники обміну або ініціатори – Володимира Рубана, Надії Савченко та інших… Ваша оцінка ситуації з обміном полоненими?

Дмитро Куліш: Рубани, Шилови, Курамшини – лише інструменти в певних діях. Тому увесь процес переведений у політичну площину. Чітко вам підтверджу, що навіть ОРДЛО хотіли би поміняти тих чи інших людей.

У тому, що зараз гальмується обмінний процес, винні політики Росії

​Олег Котенко: Вони зникли, тому що для них це – піар-компанія. І до того ж, вони багато питань не вирішують, вони несамостійні одиниці. І тому ми маємо те, що маємо. У тому, що зараз гальмується обмінний процес, винні дійсно політики, правильно сказати – політики Росії.

– Пане Котенко, Вам відомо про умови перебування полонених?

Якщо ми говоримо про колонії – там умови, звісно, кращі, ніж сидіти в ямі у «кадирівців». нам вдається передавати туди посилки, вони мають все, що їм потрібно. Доступу до військовополонених у нас немає. Ми передаємо необхідне через Червоний Хрест, а вони вже – через бойовиків

​Олег Котенко: Якщо ми говоримо про колонії – там умови, звісно, кращі, ніж сидіти в ямі у «кадирівців». Людей годують, у них є, де спати, єдине, що це дійсно дуже жорсткі умови тільки тому, що це особливий режим. Але нам вдається передавати туди посилки, вони мають все, що їм потрібно.

Доступу до військовополонених у нас немає. Ми передаємо необхідне через Червоний Хрест, а вони вже – через бойовиків. Тобто доступу до них немає. Єдині, хто отримав доступ, – це представники ООН, вони у березні потрапили до наших військовополонених. А так доступу просто немає.

– Представник України на засіданнях Тристоронньої контактної групи у Мінську Леонід Кучма повідомив про намір активізувати процес обміну полоненими до 5 липня. На цю дату заплановане нове засідання мінських перемовин. Леонід Кучма не видає бажане за дійсне?

Я не бачу ніяких рішучих дій для обміну «всіх на всіх»

​Дмитро Куліш: Судячи з того, що Кучма сказав, що скоро будемо «врожай збирати», то це означає, що вони всіх відпустять. Будемо на це сподіватися. Я не бачу ніяких рішучих дій для обміну «всіх на всіх». Я вважаю, що поки там присутній Віктор Медведчук, процес і надалі буде переломлюватися в бік Росії за рахунок наших військовополонених і заручників.

З квітня тенденція все-таки покращилася, тому що почали говорити хоча б про те, що треба провести цей обмін

​Олег Котенко: З квітня тенденція все-таки покращилася, тому що почали говорити хоча б про те, що треба провести цей обмін. Останнім часом сам пан Гризлов (уповноважений представник Російської Федерації в Мінській контактній групі Борис Гризлов) акцентує увагу на тому, що вже готові дві сторони. Тут дійсно нічого слухати представників ОРДЛО в Мінській підгрупі, а треба слухати Москву. Якщо вони кажуть, що готові, це означає, що є певні домовленості. Чи буде це до 5 липня? Сумніваюся. Будь-який анонс, який колись був, протягом двох років завжди чомусь зривався. Але обмін відбудеться.

– За формулою «всіх на всіх»?

У нас не 128, а 131 полонений. Ця кількість збільшується за рахунок цивільних, яких арештовують щоденно за проукраїнську позицію. До того ж, бойовики не підтверджують цифру 131

​Олег Котенко: Ні, не за цією формулою. Тому що війна продовжується. У нас не 128, а 131 полонений. Ця кількість збільшується за рахунок цивільних, яких арештовують щоденно за проукраїнську позицію. До того ж, бойовики не підтверджують цифру 131, вони кажуть, що у них є 49 осіб, хоча ми знаємо точне місцезнаходження близько 70 людей. Тому тут ще в цьому проблема.

Українська сторона вже зараз готова передати 230 осіб і забрати тих 49, про яких вони говорять. Я думаю, що все одно це буде поетапно, тому що ми зайшли в глухий кут. Виходить так, що вони не визнають людей, а ми хочемо їх забрати. Так само як ми не можемо віддати певних людей, бо вони засуджені за статтями, які не мають стосунку до війни на Донбасі.

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