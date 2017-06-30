Україна без mail.ru: українці створюють нові соцмережі

Блокування в Україні російських соцмереж «ВКонтакте» та «Одноклассники» дивним чином збіглося з презентацією кількох українських соцмереж. На початку запрацювала соцмережа Ukrainians. А дещо раніше презентований мобільний додаток Nimses за підсумками червня зібрав понад 2 мільйони скачувань. А днями інші розробники презентували новий український месенджер NumberZ. Радіо Свобода з’ясовувало, що ж пропонують розробники, чим приваблюватимуть користувачів і які до новинок є застереження.

Новий безкоштовний мобільний додаток Nimses можна описати як суміш Instagram із можливостями геолокаційної соцiальної мережі, месенджером та функціями гаманця для цифрової валюти. Ідея Nimses зародилася саме в Україні і основна робота відбувається саме в Києві, розповідає керівник відділу зв'язків з громадськістю Nimses Єгор Охотніков.

Творці додатку говорять про нього велично. «Nimses – концепція, яка наділяє час тілом, дозволяє його накопичувати та споживати. Світоглядна основа Nimses – це коло з 12 принципів, що визначають відношення людини та часу», – йдеться на сайті проекту.

Коли ж перейти до самого додатку, то, судячи з контенту, про високу мету читали не всі користувачі Nimses. Контент тут дуже різний і він одразу видає, звідки прийшли його автори – з Instagram, «ВКонтакте» чи Facebook. Чимало тут уже й ботів та бізнес-сторінок – попри те, що розробники позиціонують Nimses виключно як мережу для реальних людей і обіцяють блокувати невідповідні акаунти.

Замість лайків – німи

Після реєстрації в соцмережі кожна хвилина (онлайн чи офлайн) перетворюється в один nim (нім) – таку собі валюту. Німи щохвилини накопичуються на індивідуальному балансі користувача. Цими накопиченнями можна користуватися як банківським рахунком, тільки тут замість грошей – час. Німи можна надіслати іншому користувачу, залишати під чиїмось фото (лайки тут «платні») або витратити на публікацію в загальній стрічці новин, яку тут називають тротуаром. Публікація на тротуарі платна (100 німів), і бачать її користувачі у радіусі двох кілометрів. Окрім того, можна додавати людей в коло близьких і налаштовувати автоматичний переказ німів на їхні рахунки – така собі платна підписка на цікаві акаунти, за якими можна буде стежити в будь-якій географічній точці.

«Спостерігаючи поведінку наших користувачів, ми вже зараз можемо з впевненістю сказати, що нім – набагато більше, аніж звичний всім лайк. Мова про нове мірило цінності. Нім – це час, який перетворений на річ. І цим часом можна ділитися», – каже Єгор Охотніков.

А ще його можна конвертувати у реальні речі – продукти чи послуги від компаній.

Час – це гроші. Майже реальні

«Найближчим часом ми запускаємо Nimses Music та Nimses Goods. Цього може здатися замало, але це просто фантастичні новинки, які мало хто у світі пропонує користувачам», – кажуть у Nimses. Саме підписка на Nimses Music, кажуть, зможе замінити звичний для багатьох і нині заборонений в Україні ВКонтакте, де багато хто слухав музику.

Однак, попри те, Nimses Music та Nimses Goods, ще не запущені, уже зараз за німи можна купити їжу, напої, записатися на курси, зайти на вечірку чи отримати знижку. Пропозицій у мережі вже чимало.

Так, німами, наприклад, можна розрахуватися в одній із п’яти кав’ярень мережі «КаваБулки». Засновник мережі Анзор Абуладзе каже: як тільки пропозиція з’явилася, охочих скористатися було чимало. Тепер же вони змінили дещо концепцію і пропонують оплатити німами не всю вартість: «Зараз ми ввели 50-відсоткову знижку на каву за 3 тисячі німів». На рахунку акаунта – вже понад два мільйони німів, однак на що їх в подальшому витратять, кажуть, ще не вирішили. Але зазначають, що інформаційним тлом, яке утворилося довкола кав’ярень, задоволені.

Схожа ситуація склалася і в піцерії Pizza Place. Охочих обміняти німи на щось матеріальне виявилося так багато, що в закладі встановили навіть обмеження: 3 піци і 10 чашок кави за віртуальну валюту на день.

Розробники також обіцяють, що німи можна буде обмінювати на реальні гроші, однак це стане можливим не раніше від лютого 2018 року, і для цього треба буде мати їх певну кількість на рахунку. В бурхливих обговореннях такої сміливої обіцянки звучить чимало скептичних коментарів та припущень, що до того часу Nimses може просто не дожити. Розробники ж не поспішають спростовувати такі заяви оприлюдненням подробиць, як це буде реалізовано, але запевняють, що відтоку користувачів, які захочуть просто взяти готівку, не бояться. «Коли це стане можливим, вам не знадобиться цього робити, оскільки німи будуть приймати всюди», – каже Єгор Охотніков.

Дехто до таких обіцянок ставиться скептично.

«Люди прийшли за «шарою», бо сказали: «За німи зможете купувати речі». У дійсності такий «продаж» буде вигідний тільки як акція для привертання уваги до себе (зі сторони бізнесу). Постійно продавати за німи неможливо, бо німи не можуть бути грошима», – каже фахівець з онлайн репутації Тимофій Власенко.

Руйнування анонімності

Nimses стирає межі між онлайн та офлайн: додаток показує тих, хто фізично поруч. Також тут є чат і можливість поспілкуватися з будь-яким користувачем. Всі бачать німби одне одного в реальному часі і прив'язаний до конкретного місця контент. Ідеально, щоб нарешті почати вітатися з сусідами та заводити нові знайомства. Та чи всі готові до такої відкритості?

Чимало фахівців, що працюють у галузі медіа, скептично висловлюються щодо такого руйнування анонімності.

«Гугл» уже навіть пошукові запити не показує, дотримується прав людини на конфіденційність. А наші вигадали «лабуду», яка показує, хто де є. Почекаємо кілька кейсів, коли хтось когось впіймає і надає стусанів за якісь справи – за борги, за любов», – написав з цього приводу Євген у спільноті masons.digital.

«Питання конфіденційності сильно злить», – додає креативний менеджер Христина Наконечна.

У самій же компанії Nimses не вважають це чимось негативним і розповідають про переваги геолокації: знайомства з людьми, що перебувають поруч, відвідування подій та закладів, що зовсім неподалік. І звертають увагу, що не йдеться про розкриття місця перебування: «Nimses показує лише відстань до іншої людини, а не її фактичне місцезнаходження. На такому ж принципі побудовано багато різних мобільних додатків».

Та, судячи з великої кількості зареєстрованих, питання анонімності, схоже, не надто обходить користувачів додатку. А таких, якщо вірити наведеним представником Nimses даним, вже понад два мільйони – саме стільки людей завантажило додаток у AppStore та Google Play. Зараз ця соцмережа перебуває серед найпопулярніших для завантажень одразу в 5 країнах світу. «Найбільша кількість аудиторії зараз зосереджена в Києві, Москві та інших містах-мільйонниках. Але вже зараз в нас є користувачі з усіх куточків світу – від Азії до Америки. Щодо віку – в першу чергу, це молодь, бо саме молодь першою дізнається про все найцікавіше і встановлює нові тренди», – додає Єгор Охотніков.

Новий месенджер NumberZ

Перенасичені функціями соцмережі інколи можуть заважати простому людському спілкуванню. Месенджери – зручна альтернатива для тих, хто віддає перевагу простій переписці без надмірностей.

В середині 2000-х років чи не найбільш популярним ресурсом для спілкування був ICQ – простий за наповненням месенджер для швидкої відправки даних. Його розробниками стали прості ізраїльські студенти, які ще в 1996 році почали працювати над простою і зручною програмою для швидкого обміну повідомленнями. Шалений успіх ICQ почали підхоплювати й інші розробники, створюючи подібні месенджери для внутрішньо корпоративного спілкування та обміну файлами.

Месенджери сьогодні стали невід’ємною частиною активних користувачів смартфонів та комп’ютерів. Станом на 2016 рік найпопулярнішим із них став WhatsApp, створений розробником з українським корінням Яном Кумом. В Україні найпопулярнішим месенджером був і залишається Viber, меншу ж популярність має компанія Telegram, яку очолює «батько» російської соцмережі «ВКонтакте» Павло Дуров.

1 липня в Україні відбудеться реліз першого українського месенджера NumberZ. Його основна цільова аудиторія – активні жителі великих міст, які багато подорожують, цінують мобільність та швидкість. Продукт адаптований для платформ IOS та Android, а також із можливістю встановлення програми на персональні комп’ютери. Як і закордонні конкуренти, NumberZ інтегрується в телефонну книгу та дозволяє відправляти швидкі повідомлення абсолютно безкоштовно.

NumberZ за своїм фукнціоналом мало відрізняється від WhatsApp, Viber та Telegram, але має низку унікальних функцій. Особливо вони стануть у нагоді автомобілістам у великих містах: під час реєстрації кожен користувач може вказати номер свого автомобіля, за яким інші користувачі можуть здійснювати пошук. Якщо, приміром, користувач виходить із дому й бачить, що його автомобіль заблоковано іншим транспортним засобом, то NumberZ дозволяє швидко знайти номер телефону власника за номерами його авто, якщо інший водій також є користувачем месенджера та розмістив про себе таку інформацію.

​Безпека чи комфорт?

Але є і зворотній бік медалі: головними критеріями зручності месенджерів розробники називають швидкість та безпеку. Якщо швидкість найчастіше напряму залежить від швидкості мережі, то з безпекою персональних даних, геолокацією та конфіденційністю особистих переписок у розробників багатьох месенджерів можуть виникати труднощі – не так давно у Viber знайшли у програмі баг, який ставив під загрозу особисті дані користувачів. Месенджер Telegram навпаки має високий рівень захисту даних, що часто стає справжньою проблемою для його розробників: не так давно служба безпеки Росії звинувачувала сервіс у тому, що він сприяє тероризму, оскільки високий рівень зашифрованості інформації не дає шансів для зламу та запобігання терористичним актам. Після тривалих суперечок Telegram все ж довелося реєструватися в «Роскомнадзорі» як розповсюджувачу інформації.

Український месенджер NumberZ може нести потенційні ризики для безпеки користувачів, стверджує спеціаліст із корпоративної та інформаційної безпеки Юрій Саковський: «Будь-які персональні дані українців захищені законом. Якщо людина добровільно розміщує номер свого автомобіля у відкритому доступі, який синхронізується із номером телефону, вона повинна письмово затвердити згоду на обробку та опрацювання цих даних. Тим самим користувач повинен бути проінформований про можливі ризики щодо його конфіденційності та безпеки – це знімає відповідальність із розробників за потенційну загрозу. Загалом це питання особливо гостро стоїть для українців, оскільки в умовах російської агресії, кожен інтернет-користувач повинен бути особливо обережним із тим, яку інформацію він розміщує в мережі».

У NumberZ запевняють, що їхня команда буде працювати над захистом своїх користувачів: «Безпека – не питання одного дня. Ми будемо забезпечувати нашим користувачам конфіденційність та можливість захисту своїх персональних даних».