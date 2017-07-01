Аграмунт і впливові українці у ПАРЄ

(Рубрика «Точка зору»)

Незграбний президент ПАРЄ Педро Аграмунт звинувачує у своїх проблемах українську делегацію. Ще вчора винуватцями відставки іспанського сенатора з посади голови престижної організації були «русофоби» і скандинави. Сьогодні цими винуватцями стали українці і «ліваки».

Сам того не бажаючи, Аграмунт робить українській делегації в ПАРЄ неоціненну послугу. Він демонструє рівень її впливу. За відставку іспанця з посади президента ПАРЄ висловилася переважна більшість депутатів асамблеї. І якщо якійсь делегації вдається згуртувати навколо себе таку велику більшість – значить, у її парламентарів в асамблеї дійсно неабиякі можливості. Тим новим Аграмунтам, які в майбутньому вирішать стати знаряддям в руках Москви, варто було б про це замислитися.

Аграмунт переконав диктатора Асада в безкарності

Але мені все ж здається, що Аграмунт перебільшує український вплив. Справа зовсім не в ньому. Справа насамперед у тому, що президент ПАРЄ порушив основні принципи поведінки на цій посаді. Його візит до Сирії, що відбувся на російському військовому літаку в товаристві депутатів Державної думи Росії, не був узгоджений з організацією, яку він очолює. Аграмунт летів у Дамаск не як приватна особа. Він фактично зганьбив і асамблею, і себе самого.

Те, що поїздка в Сирію сталася напередодні хімічної атаки військ Башара Асада у провінції Ідліб, додало події додаткову гостроту. Вийшло, що Аграмунт переконав диктатора в безкарності. Асад може робити все, що завгодно – з ним будуть підтримувати діалог. І не тільки його російські покровителі, але і шановні західні депутати. Ось який головний підсумок поїздки Аграмунта до Сирії – навіть якщо президент ПАРЄ не хоче сам собі в цьому зізнаватися.

Так що Педро Аграмунту слід думати не про українців і їхній вплив в асамблеї. Йому слід подумати про себе.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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