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01 Липень 2017, Київ 14:26
Політика

Аграмунт і впливові українці у ПАРЄ

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт виступає під час дискусійного форуму, присвяченого 40-річчю російсько-іспанських дипломатичних відносин. Москва, 12 січня 2017 року

(Рубрика «Точка зору»)

Незграбний президент ПАРЄ Педро Аграмунт звинувачує у своїх проблемах українську делегацію. Ще вчора винуватцями відставки іспанського сенатора з посади голови престижної організації були «русофоби» і скандинави. Сьогодні цими винуватцями стали українці і «ліваки».

Сам того не бажаючи, Аграмунт робить українській делегації в ПАРЄ неоціненну послугу. Він демонструє рівень її впливу. За відставку іспанця з посади президента ПАРЄ висловилася переважна більшість депутатів асамблеї. І якщо якійсь делегації вдається згуртувати навколо себе таку велику більшість – значить, у її парламентарів в асамблеї дійсно неабиякі можливості. Тим новим Аграмунтам, які в майбутньому вирішать стати знаряддям в руках Москви, варто було б про це замислитися.

Аграмунт переконав диктатора Асада в безкарності

Але мені все ж здається, що Аграмунт перебільшує український вплив. Справа зовсім не в ньому. Справа насамперед у тому, що президент ПАРЄ порушив основні принципи поведінки на цій посаді. Його візит до Сирії, що відбувся на російському військовому літаку в товаристві депутатів Державної думи Росії, не був узгоджений з організацією, яку він очолює. Аграмунт летів у Дамаск не як приватна особа. Він фактично зганьбив і асамблею, і себе самого.

Педро Аргамунт прибуває до Сирії у березні 2017 року на російському літаку (Скріншот з відеосюжету російського Першого каналу)
Педро Аргамунт прибуває до Сирії у березні 2017 року на російському літаку (Скріншот з відеосюжету російського Першого каналу)

Те, що поїздка в Сирію сталася напередодні хімічної атаки військ Башара Асада у провінції Ідліб, додало події додаткову гостроту. Вийшло, що Аграмунт переконав диктатора в безкарності. Асад може робити все, що завгодно – з ним будуть підтримувати діалог. І не тільки його російські покровителі, але і шановні західні депутати. Ось який головний підсумок поїздки Аграмунта до Сирії – навіть якщо президент ПАРЄ не хоче сам собі в цьому зізнаватися.

Так що Педро Аграмунту слід думати не про українців і їхній вплив в асамблеї. Йому слід подумати про себе.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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