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В Луганской области аэроразведка волонтерского фонда «Сестры победы» разбросала проукраинские листовки над Первомайском и Стахановым. Это вызвало бурную реакцию в так называемом «МВД» группировки «ЛНР». Руководство боевиков сравнило эти листовки с теми, которые во время Второй мировой войны разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии. А украинских военных вновь назвали нацистами и последователями Геббельса. По словам украинских волонтеров, часть листовок призывает боевиков сдать оружие и по программе СБУ «Тебя ждут дома» вернуться к мирной жизни. А бурную реакцию в группировке «ЛНР» волонтеры считают комплиментом в свой адрес.

О том, что украинские листовки заполонили отдельные населенные пункты на неподконтрольных территориях, заявили в так называемом «МВД» группировки «ЛНР». Согласно сообщению, в течение последних нескольких дней на их «горячую линию» обращаются жители городов и посёлков, расположенных на линии разграничения, с жалобами на большое количество листовок, в которых «военнослужащих» так называемой «Народной милиции» призывают сдаваться в плен.

Так называемый «министр МВД» группировки «ЛНР» Игорь Корнет обвинил в распространении листовок Вооруженные силы Украины, назвав их нацистами. Он в чем-то нашел схожесть этих листовок с теми, которые в 1941-42 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии под Москвой, Севастополем, Ленинградом и Сталинградом.

«Украинские последыши Гитлера и Геббельса в общих чертах повторяют их «маршрут», который закончился для них посмертным осуждением в Нюрнберге. Точно такой же процесс ждёт и украинских бандеровцев», – цитирует Игоря Корнета одно из подконтрольных боевикам изданий.

Патриоты на оккупированных территориях должны чувствовать, что о них не забыли – Бережко

Листовки действительно недавно разбрасывались над неподконтрольными территориями в Луганской области. Об этом рассказал глава аэроразведки волонтерского фонда «Сестры победы» Алексей Бережко. По его словам, это было сделано ко Дню Конституции Украины над городами Первомайск и Стаханов.

Листовки распространяются разные. Часть из них разработаны в СБУ в рамках госпрограммы «Тебя ждут дома». В частности, участников незаконных вооруженных формирований призывают сдать оружие и пройти проверку. Если за ними не будет тяжких преступлений, то они будут освобождены от ответственности.

Там у них по телевидению этого не объявляют (о программе СБУ «Тебя ждут дома» – ред.)

«Там у них по телевидению этого не объявляют (о программе СБУ «Тебя ждут дома» – ред.). Есть те, кто выехать не может, так как чувствует за собой вину. Боятся сюда попасть, так как там в уши совсем другое вкладывают. А так есть листовка, где они могут эту информацию почерпнуть», – говорит Алексей Бережко.

Также есть и патриотически листовки. Распространяя их, волонтеры хотят поддержать тех патриотов Украины, которые по тем или иным причинам не могут покинуть неподконтрольные территории. По словам Алексея Бережко, люди должны чувствовать, что о них помнят. Бурную же реакцию в группировке «ЛНР» волонтер воспринимает как комплимент.

Появление инакомыслия у них вызывает панический страх – Карин

Распространение листовок достаточно неплохой вариант донесения определенной информации на неподконтрольные территории, считает координатор группы информационно сопротивление Юрий Карин. По его словам, любая информация из вне может посеять инакомыслие. А этого больше всего сейчас боятся боевики и поэтому так резко реагируют на ситуацию.

После так называемой национализации, настроения изменились и далеко не в позитивную сторону

«Появление инакомыслия у них вызывает панический страх. Они не знают, как с ним бороться. И, скажем так, за последние 2-3 месяца, после так называемой национализации, настроения изменились и далеко не в позитивную сторону», – рассказал Юрий Карин.

Тем временем, аэроразведка волонтерского фонда «Сестры победы» планируют и далее распространять листовки над неподконтрольными территориями. В частности, уже есть планы на День Независимости Украины.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)