Завдяки Путіну Україна має майже 2 мільйони «невидимих» переселенців (світова преса)

Американське видання The Huffington Post розповідає про умови життя українських переселенців, які змушені були покинути свої домівки через війну. Британська щоденна газета The Telegraph пише про спільне між Україною та Великобританією. А MarketWatch розмірковує, чому російському президентові Володимиру Путіну не вдасться зробити Росію «знову великою державою».

Американське видання The Huffington Post ​пише про українських переселенців – про умови їхнього життя не так багато відомо. Автор статті розповідає історії людей, які живуть у недобудованій бетонній будівлі біля Києва – там мешкає 23 людини, яким свого часу вдалося врятуватися від війни на сході України. Вони виживають у складних умовах, а більшість із цих мешканців – люди літнього віку, деякі з важкою формою інвалідності, прикуті до ліжка. Усі ці люди ділять між собою одну кухню та ванну кімнату, пише видання.

У статті наводять цифри: близько 1,8 мільйона українців змушені були залишити свої домівки. Їхні історії шокують, адже багатьох просто вигнали з домівок, відібравши всі їхні речі. Деякі люди були на відпочинку, а коли повернулися, їхнє майно вже було розкрадене або відібране. Автор зазначає, що люди, які мали «все у житті», нині залишилися без нічого й змушені виживати в тяжких умовах.

Автор посилається на слова Олени Виноградової, юридичного експерта українського благодійного фонду «Право на захист», яка зазначає: крім людей, яким вдалося врятуватися, є багато людей літнього віку, які залишилися в зонах конфлікту і не мають доступу до медичної допомоги, електроенергії, опалення чи поштових послуг.

Також на сході України існує гостра проблема секс-рабства, торгівлі людьми та людськими органами, мовиться у статті.

Олексій Карпушин, один із переселенців, вважає, що росіяни підуть рано чи пізно, але «вони розкрадуть усе до того часу».

Британська щоденна газета The Telegraph пише про те, що Україна та Велика Британія мають дещо спільне, адже обидві країни прагнуть переосмислення своєї ролі у світі.

Автор статті Олександр Данилюк, міністр фінансів України, зазначає, що для України найважливішим завданням є позбутися радянської спадщини й стати сучасною демократичною державою. В умовах війни, зауважує автор, цей перехід є складним.

Завданням Великої Британії, в свою чергу, є проведення успішних переговорів щодо врегулювання умов виходу держави із ЄС, зазначає автор. Це буде нелегко, але «переговори, принаймні, будуть проводитися між цивілізованими лідерами, які цінують інтереси й цінності, котрі їх пов’язують».

Та попри зміни, які чекають на Британію, для України, пише автор статті, ця держава й надалі буде серед найважливіших та найцінніших союзників. На його думку, роль Великої Британії в забезпеченні миру в Європі та боротьбі проти російської агресії й тиранії залишиться незмінно значимою, а її потужна економіка сприятиме розвитку економіки європейського континенту. Британська правова система є однією з найкращих у світі, загалом «Велика Британія є прикладом для України та інших країн, що виходять з тіні авторитаризму».

Також зазначається, що фінансова допомога Британії сприяла розвитку економічних реформ в Україні в умовах російської агресії. Автор підсумовує, що за допомогою західних країн Україна має всі шанси на остаточний розрив зі своїм авторитарним минулим.

Американський новинний веб-сайт MarketWatch розмірковує над тим, чому російському президентові Володимиру Путіну не вдасться зробити Росію «знову великою державою». Автор статті Кеннет Роґоф зауважує, що російська економіка переживає не найкращі часи, та в наступні роки ситуація навіть погіршиться.

У статті пояснюють, що диверсифікація російської економіки, яка сильно залежить від енергетичного сектора, не є можливою за умов слабких інституцій, наприклад, судової системи. Наразі Кремлю вдалося запобігти глибокій фінансовій кризі завдяки роботі Центрального банку Росії. Але проблеми російської економіки найбільш зачепили пересічних громадян. Автор нагадує про нещодавній обвал рубля відносно американського долара та падіння рівня заробітної плати. Багато фірм збанкрутували. Ситуація стала ще складнішою через посилення міжнародних санкцій щодо Росії в зв’язку з її агресією проти України, зазначається у статті.

На думку автора, цікавим є також те, що, попри погіршення економічного становища, Путіну все ж вдається утримувати владу в країні. Завдяки пропаганді через ЗМІ та школи, росіяни впевнені, що у західних країнах люди живуть набагато гірше, зазначає Роґоф.

«На жаль, така дезінформація навряд чи є рецептом для запровадження нових реформ. А без реформ немає підстав для оптимізму щодо довготривалої тенденції зростання економіки Росії, беручи до уваги її низький демографічний профіль, слабкі інститути й небажання диверсифікувати свою економіку, незважаючи на наявність надзвичайно талановитого й творчого населення», – підсумовує автор.