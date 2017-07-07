«Загони Путіна»: як пенсіонери воюють за президента Росії

Тимур Олевський, Ринат Давлетгільдеєв

Днями на передвиборчий штаб Олексія Навального в російському Краснодарі напали люди, які називають себе прихильниками президента Росії Володимира Путіна. Вони зайшли до приміщення штабу, зірвали зі стін плакати і перевернули меблі. Пізніше нападники самі опублікували відео, зняте під час погрому.

На кадрах видно, що здебільшого шкоду штабу Навального в Краснодарі завдають жінки старшого віку, яких опозиційні активісти називають членами руху «Загони Путіна».

«Вони намагаються спровокувати нас на агресію у відповідь. І ми намагаємося стримуватися, бо розуміємо, що вони цього і домагаються. Ми бачимо, що бабусі просто помиляються, вони маленькі, тендітні, не винні, що такі негідники ними маніпулюють», – розповів координатор штабу Навального в Краснодарі Мирослав Валькович.

Відмінність від інших нападів у тому, що проти опозиційного політика виступають не «казаки» і не спортивного вигляду молодики в тренувальних костюмах, а жінки середнього віку, чоловіки й жінки пенсійного віку, яких на мітингах називають «бабки».

«Загони Путіна» постпенсійного віку та їх організатор. Хто такий Марат Динаєв?

Вперше про Марата Динаєва стало відомо ще на початку нульових. Підприємець, який колись розорився, спершу вирішив обиратися до місцевого парламенту – не вдалося. Він подався в громадські працівники, і організував у Краснодарі фонд «Соціальна справедливість». Як ідеться в описі фонду, його мета – допомога малозабезпеченим, пропагування чесного способу життя, культу сумління й «класова боротьба з кровожерами від влади».Від самого початку Динаєву спадає на думку використовувати пенсіонерів як зброю тиску.

Ось що в 2002 році про Динаєва писала «Комсомольська правда» – причому одна з частин того матеріалу вже тоді так і називалася – «Скажені бабки»: «У середовищі принижених і ображених Динаєв відразу отримав прізвисько «Годувальник». «Так ми за тебе, «Годувальник», – радів народ, – всякого паразита зітремо в порошок яєчний!»

Вперше голосисті бабусі вийшли на вулиці агітувати за самого Динаєва: пенсіонерки кричали в мегафон під вікнами місцевої адміністрації, коли їхнього куратора зняли з виборів за фальсифікування підпису.

Потім мітингували перед адміністрацією краю, критикували тодішнього губернатора Олександра Ткачова. Через півроку вже захищали Ткачова від журналістів. «Руки геть від нашого губернатора».

На всю країну про Динаєва та його армію тих, кому за 60, заговорили у 2013 році. Тоді вони зробили крок на федеральний рівень, обрали нового ворога – Навального. Політик якраз балотувався в мери Москви. Вони вирішили влаштувати марш на Кремль з проханням до Володимира Путіна не йти ніколи.

Хто стоїть за Динаєвим, точно не відомо. Олександр Топалов, політтехнолог, вважає, що ніхто – Динаєв просто заробляє гроші.

«Вони впродовж досить тривалого часу успішно використовують пенсіонерів, успішно використовують назву «Загони Путіна» для того, щоб на цьому заробляти, і фактично вони займаються просто відстоюванням своїх комерційних інтересів, не соромлячись змінювати сторону конфлікту. Вони пікетували й органи державної влади не раз, домагаючись тим самим уваги, вибиваючи собі приміщення», – говорить він.

Колишній депутат Держдуми від Краснодарського краю Сергій Обухов, згадуючи, як бабусі зривали і його заходи, впевнений, що Динаєвим все-таки займається місцева влада

Бабусь влада залучає пайками, в русі від сили сто осіб плюс ще на акції іноді зганяють молодь. Все зроблено незграбно, але замовнику подобається

«Це проект адміністрації краю. Вони займаються тролінгом, поки робили це в офлайні. Наприклад, їм завжди вдається подати заявку на мітинг в зручному місці раніше від нас, хоча фізично це неможливо – ми чергуємо з раннього-ранку. Бабусь влада залучає пайками, в русі від сили сто осіб плюс ще на акції іноді зганяють молодь. Все зроблено незграбно, але замовнику подобається», – Обухов.

У будь-якому випадку будівля, де розташовується фонд «Соціальна справедливість», перебуває в муніципальній власності. Ба більше, оренду за неї Марат Динаєв і його «армія пенсіонерок» не платить.

Як організатори мотивують бабусь виступати проти Навального? Керівник «Загонів Путіна», очільник фонду «Соціальна справедливість» Марат Динаєв розповідає:

– Уже 5 років діє наша організація під назвою «Загони Путіна». У цілому, якщо так дивитися, нічого нового немає, ще від 2012 року ми, так би мовити, були дружні з Олексієм Навальним, це від часів Болотної площі. І ось якось так група така зібралася і створилася. До речі, це на екрані один із загонів, їх три, у нас назва «Загони Путіна».

– А хто входить в інші два?

– Молодь. Але, як ви самі розумієте, молодь ми намагаємося, так би мовити... Це люди у віці в першому нашому загоні, ті, які можуть напоумити, так би мовити. Вони йдуть до прихильників Навального, до молодих хлопців, як бабусі, як матері в спробах напоумити їх.

– Чим ці жінки займаються в звичайному, повсякденному житті, крім того, що є у вашому русі?

Інші загони наші можуть якимось чином діяти тільки у вихідні дні, адже, в основному, працюють або навчаються

– Вони просто люди. Тут, в основному, пенсійного віку люди, відповідно, займаються своїми справами: домогосподарки, матері, з багатодітних сімей і так далі. У кого є час. Тому що інші загони наші можуть якимось чином діяти тільки у вихідні дні, адже, в основному, працюють або навчаються.

– Як вам вдалося цих жінок зібрати разом? Що ви робите на щоденних зборах? Макраме в’яжете, пироги печете?

– Та ні, щоденні збори, звичайно, не відбуваються, ви самі розумієте, у людей теж є свій час. Просто для нас очевидно, що на сьогоднішній день єдиним лідером держави за тієї ситуації, міжнародної обстановки може бути тільки Путін.

– Ви телефонуєте цим жінкам, чи хтось із координаторів каже: «Завтра йдемо до Навального»? Як це відбувається технічно?

– Технічно? Ну, вони налаштовані проти Навального за визначенням, розумієте?

– Так, ну, а далі що? Ви їм у соціальних мережах пишете, телефонуєте?

– Просто є певний час, який ти позначаєш, вони збираються. Через телефон, інтернет і так далі.

– Вони користуються інтернетом?

– Так, так, так. Помилка молодих прихильників Навального – вони думають, вони не користуються, не читають про себе в інтернеті. У нас нововведення просуваються з працею в нашій країні. У нас багато фахівців нагорі, які не сильно, як мені здається, розуміють, як. Розумієте, це новий час, прихильники Навального – це сучасні люди, з ними треба боротися сучасними методами, а не якимись старими. Ми пропонуємо ці методи, і вони безвідмовні, як бачите. Все-таки не сильно поки сприймається це, на щастя Навального, до речі.

– А якщо я вам гроші принесу, візьметесь за гроші провести таку акцію?

– Ні, звичайно, що ви. Чесно.

– Але ж вам же потрібно на щось утримувати інфраструктуру. Звідки тоді гроші?

– Ви розумієте, ми працюємо, всі працюють, всі самі себе утримують. Тут збираються просто люди, це немов клуб за інтересами, скажімо так, я б так сказав. Тобто вони незалежні від нас.

– Є якісь цінності, крім підтримки Володимира Путіна, які поділяють всі учасники ваших загонів?

– Розумієте, Володимир Путін для них – це наче Росія, розумієте? Це наш президент, який виражає їхню волю, скажімо так. Не те, що Путін як самоціль, всі закохані просто в людину. Це люди, які люблять просто свою країну.

– Якщо зателефонують з адміністрації президента Путіна, ви поділитесь з ними своїм ноу-хау чи збережете його в секреті?

– Ні, ну, ми працюємо на президента Російської Федерації, звісно, ми змушені будемо поділитися.

Марат Динаєв також відповів на запитання, чи брали участь активістки його руху в анексії Криму чи в подіях під час захоплення адміністрацій на сході України:

– Ні, в Донецьку не були. Так, ми допомагали й підтримували, тоді всі збирали допомогу. До Криму вони, можливо, тепер як на територію Росії їздили, напевно. Але тоді бабусі, звичайно, не їздили, це небезпечно було в той час, звичайно, ні.

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