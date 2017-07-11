Виклики можливого вступу України до НАТО (світова преса)

Американський новинний портал Business Insider розмірковує над викликами, пов’язаними з можливим вступом України до НАТО. Американський щотижневик National Review розмірковує над спробами адміністрації президента США Дональда Трампа покращити відносини з Росією. Аналітичний центр Atlantic Council пише про те, що американський уряд насправді серйозно налаштований щодо України.

Американський новинний портал Business Insider розмірковує над викликами, пов’язаними із можливим вступом України до НАТО. Автор звертає увагу на те, що згідно з останніми опитуваннями громадської думки, близько 69% українців бажають вступу України до Альянсу, а Верховна Рада оголосила вступ до НАТО пріоритетом зовнішньої політики. Але зазначається, що є низка питань, на які слід звернути увагу.

Для того, щоб стати наступним членом НАТО, Україні ще потрібно запровадити низку економічних та антикорупційних реформ, зазначається у статті. Автор посилається на слова колишнього посла США в Україні Джона Гербста, який вважає, що Україна навряд чи зможе приєднатися до Альянсу протягом наступних десяти років через побоювання деяких європейських країн-членів НАТО провокувати Москву.

Також для того, щоб стати членом НАТО, Україна не повинна мати ніяких територіальних суперечок, пояснює автор. Адже наразі через російську агресію в країні є територіальні проблеми з Кримом та Донбасом.

Навіть, якщо Україні вдалося б вступити до НАТО раніше, Гербст не виключає посилення агресії з боку Кремля. В статті мовиться, що Кремль вже не один рік веде гібридну війну проти України, використовуючи при цьому масштабні кібератаки, та, ймовірно, стоїть за вбивствами 13 високопосадовців на території України.

Автор статті цитує Гербста, який вважає, що «поведінка Росії в Україні свідчить про те, що Кремль готовий робити надзвичайні речі для досягнення своїх цілей» і доти, доки Росія не матиме «менш войовничого президента», Україна взагалі може не вступити до НАТО.

Американський тижневик National Review розмірковує над спробами адміністрації президента США Дональда Трампа покращити відносини з Росією.

Видання звертає увагу на те, що обидва колишні президенти США – Джордж Буш та Барак Обама – спочатку думали, що зможуть побудувати дружні відносини з авторитарним лідером Росії. Та, на думку авторів, «простий факт полягає в тому, що Володимир Путін – холоднокровний цинік, який бажає далі безжально розширювати владу особисту та своєї держави, незалежно від того, чи це означає експортувати озброєння терористам на Близькому Сході або ж вбивати дисидентів та журналістів всередині країни». Президент США Дональд Трамп, схоже, намагається повторити помилки минулого, йдеться в статті.

Видання пояснює, що передусім необхідно тверезо оцінити цілі Володимира Путіна. «Минулого року Білий дім постійно фліртував з ідеєю відміни санкцій, що були введені адміністрацією Обами. Це було б помилкою. Сенат із цим погоджується», – зазначається в статті.

Щодо Сирії, автори вважають, що «США повинні працювати з силами союзників для утримання якомога більших територій та встановлення позиції сили», з чіткою кінцевою метою – встановити мир та стабільність.

Сам Дональд Трамп вважає, що його зовнішня політика ґрунтується на «принциповому реалізмі», та, на думку авторів, насправді його політика потребує ще більшого реалізму та ще більшої принциповості.



Аналітичний центр Atlantic Council пише про те, що вказує на серйозну налаштованість американського уряду щодо України.

Автор статті Діане Франсіс вважає, що у Києва був досить вдалий тиждень – 9 липня Державний секретар США Рекс Тіллерсон оголосив про продовження санкцій щодо Росії доти, доки Кремль не почне робити перші кроки щодо врегулювання ситуації на сході України. А напередодні саміту G20 Тіллерсон призначив Курта Волкера, який спеціалізується на політиці Москви, спецпредставником США з українського врегулювання, що говорить про серйозні наміри Вашингтона щодо України.

У статті мовиться, що промова Тіллерсона у Києві про те, що Росія відповідальна за війну в Україні, стала «музикою в вухах України», адже від часів обрання нового президента США Дональда Трампа, не була зрозуміла чітка позиція його адміністрації щодо російської агресії.

Франсіс зазначає, що внаслідок агресії Кремля «дев’ять відсотків української землі залишаються в руках Росії», а Донбасом керує беззаконня бойовиків. Більше 1,8 мільйона людей були вимушені залишити свої домівки, понад 10 тисяч людей загинуло, і ще десятки тисяч були поранені, йдеться в статті.

Автор підсумовує, що «дипломати вважають своїм завданням завершення конфлікту, але реальність полягає в тому, що це також має змусити Росію залишити Україну та виплатити їй репарації, а Україну треба зробити членом НАТО», щоб конфлікт не повторився знову.