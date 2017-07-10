У Києві відкрили новий офіс представництва НАТО в Україні. Як повідомляє офіс віце-прем’єра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, урочиста церемонія відбулася 10 липня за участю генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа.

«Це унікальне дипломатичне представництво в країні, яка є партнером. У жодній іншій країні такого повномасштабного представництва немає», – зазначила віце-прем’єр, яка також брала участь у відкритті представництва.

Зі свого боку, генсекретар НАТО заявив, що альянс надає потужну підтримку офіційному Києву.

«Ми посилюватимемо і поглиблюватимемо нашу допомогу Україні в різних сферах. Нова будівля і поліпшені умови роботи представництва НАТО дадуть змогу нам працювати ефективніше в питанні підтримки України на шляху реформ і в посиленні її обороноздатності», – сказав Столтенберґ.

10 липня Київ відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України. Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.

7 липня Порошенко призначив головою місії України при НАТО першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка.