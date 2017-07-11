Радіо Свобода Daily: для чого приїжджав до України генсекретар НАТО?

Україна-НАТО

Візити в Україну важливих гостей продовжуються. Шлях до членства в НАТО, новий офіс та посилення кібербезпеки – так стисло можна описати візит до Києва генерального секретаря північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберґа. Крім президента України, голови парламенту і прем’єр-міністра, він зустрівся з українськими ветеранами, які отримали протези і медичну допомогу від трастового фонду. Також у Києві відкрили новий офіс представництва НАТО в Україні.

Тим часом наша кореспондентка у Львові порівняла, як харчуються вояки країн НАТО і України на Яворівському полігоні

«Квитки куплені, путівки оплачені»

В українського парламенту залишається тиждень роботи у сесійній залі, далі ще кілька днів роботи з виборцями і початок літніх канікул. Від народних депутатів протягом нинішньої сесії очікували одразу кількох реформ: медичної, освітньої, земельної і пенсійної. Також розгляду чекає законопроект про скасування депутатської недоторканності. Який пакет невирішених питань може відкласти Рада в шухляду нової сесії, дізнавались наші парламентські кореспонденти.

Далі зосередимося на Донбасі і розповімо про те...

Австро-Угорщина

На завершення трохи історії. 150 років тому, 1867 року, австрійська Габсбурзька монархія трансформувалася у двоєдину державу – Австро-Угорщину. У складі Австро-Угорщини перебувало 5 теперішніх українських областей. Тож історія п’ятої частини України пов’язана із цією державою. Про історію цієї держави і про те, яким був австро-угорський період для цих українських земель, в останньому лінку на сьогодні.

Проводьте аналогії, робіть висновки!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.