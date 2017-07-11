Дончан-переселенцев отделяют от дома сотни километров. Но напоминают им о довоенной жизни порой обыденные вещи на улицах уже их новых городов. Уличный музыкант. Бургерная. Кофе. Радио Донбасс.Реалии продолжают искать в Киеве места, напоминающие дончанам о Донецке. На этот раз мы проехали по маршрутам киевкого трамвая – и оказалось, что многое в окне напоминает родной город.

«Обережно, двері зачиняються». Катаюсь без цели по Киеву в трамваях. Мне никуда не нужно, я так ностальгирую по Донецку. Впрочем, от этого города у меня осталась только память и условная фраза «Любимый Д.»

В любимом Д. я взбиралась на забор детского сада и махала рукой проезжающим трамваям. Вагоновожатые улыбались и давали звоночек. Вскоре мы уже всей группой мчали к воротам, едва услышав движение по рельсам. Возле сада ходил трамвай «десятка» – пожалуй, один из самых долгих и мрачных маршрутов. Но ведь когда тебе четыре года, ты ещё не знаешь, что где-то есть другая жизнь. Ты просто знаешь наизусть все остановки, и садясь в трамвай, начинаешь громко их объявлять: «Дворец спорта «Динамо», следующая остановка – «Завод безалкогольных напитков». Кондуктор улыбается, пассажиры говорят: «Какая умная девочка!». А я продолжаю объявлять остановки.

Позже мы переехали туда, где трамваи не ходили, но поступив в университет, я строила маршруты так, чтобы хоть немного покататься на трамвае. Любила «единичку» – маршрут от ДМЗ до ЖД-вокзала. Трамвай ехал через весь город, через старую его часть. Через обломки старой Юзовки, через красивый центр, стадион, через частный сектор, потом промзоны, а потом привозил тебя на вокзал.

Первый трамвай был своеобразной подготовкой к побегу. Я приезжала на вокзал и смотрела на поезда. Переехав в Киев, полюбила 18-й маршрут, от Контрактовой до Старовокзальной. Когда трамвай поворачивает на Дмитриевскую, я успеваю уловить схожесть с поворотом с улицы Артёма на Гурова в Донецке.

И конечно же – трамвайное кольцо возле киевского вокзала. Не знаю, как другим, но мне напоминает дом. Особенно, когда трамвайчик подходит к Старовокзальной, и красные кирпичные здания так похожи на площадь Дзержинского в Донецке – «Пожарку», как называли её дончане. Старое и новое, как и в Донецке. Старинные здания, рядом высотки, бабушки с рынка и бесконечный хоровод разных персонажей.

Выйдя на Контрактовой площади, помахала трамваю рукой, правда звоночка в ответ – как это было в Донецке – не дождалась. Хотя в любимом Д. водитель бы ещё и помахал рукой в ответ.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)