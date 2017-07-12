Як на Заході стає модним смітити менше

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Ідея, як би споживати без надмірного засмічування, шириться світом. В інтернеті з’являються сайти з порадами, як і де купувати продукти без упаковок, люди знімають мотивуюче відео. Американець Роб Грінфілд пошив собі одяг із пакетів і носив все сміття протягом 30 днів на собі, щоб показати американцям, скільки всього вони насправді викидають. Поки що таких, як Грінфілд, небагато, але вони є, наприклад француз Сильван, який живе у Брюсселі. Про нього і піде мова далі.
Сильван колишній програміст, 7 років тому став вегетаріанцем, потім веганом. Після того, як змінив спосіб харчування, вирішив змінити й своє життя. Він покинув прибуткову IT-галузь, переїхав із Берліна до Брюселя і відкрив зі своєю дівчиною біокрамницю, де все можна купити на вагу і, навіть, оливкову олію чи оцет на розлив.
Для тих, хто несе свою тару, – знижка 5 відсотків. Каже, що наразі покупці охочіше беруть снеки, горіхи та сухофрукти. А ось до макаронів без упаковки ще не звикли. Грошей такий бізнес приносить небагато, але справа, за словами Сильвана, вдячна.
«Звичайно, прибутки в мене набагато менші, аніж коли я працював в IT-галузі, але те, що я роблю, приносить справжнє задоволення. Фактично, наразі, ми з Марі працюємо на ідею»
Філософія Zero Waste шириться світом
Можна знайти прихильників філософії Zero Waste («нуль відходів») і на бельгійських ринках. Тут фермери все частіше продають йогурти та молоко у скляних банках та пляшках багаторазового використання. У Валлонській частині країни офіційно заборонені пластикові пакети. Хочете пластик – приходьте із власним.
Останнім часом, ідею продажу на вагу навіть перейнялися великі мережі супермаркетів – у них почали з’являтися такі самі відділи, як і в біомагазинах. Люди стають все більш чутливими до того, скільки сміття вони продукують. До речі, сама упаковка, а потім утилізація її – відображаються на кінцевій ціні за продукт.
Хоча, галузь виробників упаковок теж не здається – великі корпорації не хочуть переходити на екологічне скло чи зменшувати виробництво пластику. Тому ідея зменшення відходів наразі тримається і розвивається на приватній ініціативі. І ця приватна ініціатива стає все більш трендовою.
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