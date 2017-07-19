У Росії вважають, що іграшка fidget spinner зомбує росіян (світова преса)

Аналітичний центр Atlantic Council розповідає про історії родичів жертв трагедії малайзійського літака MH17, збитого на сході України влітку 2014 року. Інститут досліджень та аналізу Jamestown Foundation інформує, чому Москва не може собі дозволити сценарію Південної Осетії на Донбасі. Американська газета New York Times пише про те, як російське телебачення закликає остерігатися fidget spinner – маленьких антистресових ручних іграшок, які останнім часом стали дуже популярними в багатьох країнах світу.

Аналітичний центр Atlantic Council розповідає про історії родичів жертв трагедії малайзійського літака MH17, збитого на сході України влітку 2014 року проросійськими сепаратистами, внаслідок чого загинуло 298 осіб. Автор статті – колишній речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків – був одним із перших людей, які поїхали на місце трагедії.

Автор розповідає про свій досвід спілкування із родичами жертв жахливої трагедії, яка змінила їхні життя назавжди. Ці люди зустрічаються під час днів пам’яті жертв авіакатастрофи і завжди підтримують один одного.

«Ми зараз усі – велика сім’я, об’єднана трагедією. Чи не дивно, як трагедія могла заснувати нові дружні стосунки між людьми? Вчора я бачив малайзійців, які обіймали нідерландців та британців, які підтримують австралійців. Близько 2 тисяч людей зібралися на церемонії, сповненій то сльозами, то сміхом, то тривалим мовчанням, – розповідає Боцюрків. – Я бачив родичів жертв у сльозах, вони ласкаво прихилялись до молодих дерев, які були посаджені для пам’яті жертв, були паралізовані горем і відчайдушні до відповідей».

Автор зазначає, що всі ці люди прагнуть справедливості – вони не зможуть спати спокійно до тих пір, доки відповідальні за збиття цього літака не будуть притягнуті до відповідальності. Боцюрків посилається на слова одного з родичів жертв авіакатастрофи, який зауважив, що «навіть якщо їхньою метою не було збити той літак, ми хочемо почути, що їм шкода.

Інститут досліджень та аналізу Jamestown Foundation розповідає, чому Москва не може собі дозволити сценарій Південної Осетії на Донбасі. Автор статті розповідає про нещодавню пропозицію Держдуми Росії спростити процедуру видачі російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Та зробити це не так просто, зауважує автор, адже це потягне за собою певні зобов’язання, а саме тому президент Росії Володимир Путін пригальмував цю ініціативу.

Автор пояснює, що повторення сценарію Південної Осетії на Донбасі та видача російських паспортів призведе до того, що Росії потрібно буде взяти на себе повну відповідальність за ці території та їхніх жителів, а Кремль розуміє, що поки що він не може собі цього дозволити.

Прихильники цієї ідеї вбачають у її втіленні спрощений метод анексії українських територій, та у Кремлі усвідомлюють, що це призведе до значних матеріальних і політичних затрат.

У матеріальному сенсі анексія покладе на Москву фінансовий тягар забезпечення умов життя для декількох мільйонів людей, а в політичному сенсі це буде значити, що Кремль втратить свій головний політичний важіль тиску на Україну, і опиниться в ще більшій міжнародній ізоляції.

В Інституті досліджень зазначають, що Москві вигідно мати саме «заморожений» конфлікт, і вона лише втратить від більшої дестабілізації регіону. А тому «незважаючи на будь-які «ілюзії» деяких політичних діячів у Москві, російський уряд, вочевидь, вірить у те, що він не в змозі дозволити собі зробити те, чого хоче парламент», – мовиться у статті.

Щоденна американська газета New York Times пише про те, що російське телебачення закликає остерігатися фіджет-спінерів (англійською fidget spinner – вертун, крутилка для рук) – антистресових ручних іграшок, які останнім часом стали дуже популярними в багатьох країнах світу. Автор зазначає, що це маленька нешкідлива іграшка, але нещодавній випуск новин на російському телеканалі «Росія-24» вважає навпаки, що спінер є небезпечним інструментом, за допомогою якого «опозиційні партії Росії намагаються заманити молодих прихильників і зібрати з них гроші», адже потрібно було якось пояснити присутність такої великої кількості молодих людей на нещодавніх антикорупційних протестах, організованих опозиційним лідером Олексієм Навальним.

У статті зазначається, що серед аргументів телеведучого «Росії-24» пролунало й те, що на упаковках спінерів у дитячих магазинах усі надписи зроблені англійською мовою і немає ні слова російською. Телеведучий зауважив, що іграшка може бути спробою зомбування людей для того, щоб ними легше було маніпулювати. Руслан Осташко – головний редактор PolitRussia.ru зазначив: «...таким чином наша опозиція заманює молодість. Той, хто розуміє політичні технології, дуже чітко розуміє, що ця проста річ просто контролює маси».

The Saratov Room: «Спінер – не іграшка для дітей»

Видання повідомляє, що російське агентство із захисту прав споживачів «Росспоживнагляд» розпочало розслідування стосовно фіджет спінерів. У своїй заяві агентство зауважило, що «враховуючи стурбованість серед батьків та вчителів, «Росспоживнагляд» у співпраці з науково-дослідними установами з питань охорони здоров’я дітей буде вивчати вплив спінерів на дітей».

Сам Навальний заявив: «Росспоживнагляд» – це «банда дармоїдів, що сидять на наших шиях».