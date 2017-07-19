Кілька сотень тисяч закарпатців можуть голосувати за угорських політиків

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звертається до угорців з подвійним громадянством взяти участь у майбутніх виборах. Відповідне звернення оприлюднили ЗМІ. За офіційними даними, громадянство Угорщини мають понад 95 тисяч закарпатців. Експерти ж говорять про значно більшу цифру.

Вибори до угорського парламенту плануються на весну 2018 року. Українці з угорськими паспортами – а це переважно жителі Закарпатської області, згідно із змінами до Конституції Угорщини та новим виборчим законодавством, мають право голосувати на виборах у цій країні.

Але лише за партійними списками, а це обрання 93 мандатів із 199

«Але лише за партійними списками, а це обрання 93 мандатів із 199, – пояснює Дмитро Тужанський, політолог, експерт з українсько-угорських відносин, аналітик Комітету виборців України. – Ще 106 депутатів обираються у парламент Угорщини за округами, і за них голосують лише угорські громадяни з пропискою саме в Угорщині. На парламентських виборах 2014 року закордонні угорці голосували поштою: надсилали заповнений бюлетень листом. На попередніх виборах було чітко прописано алгоритм голосування закордонних угорців та ступені захисту голосу, включно з визнанням голосу недійсним. На тих виборах 2014 року в Угорщині могли проголосувати майже 232 тисячі закордонних угорців, тобто угорців, які живуть в інших країнах, мають прописку за межами Угорщини, але мають угорський паспорт».

За словами Тужанського, тоді проголосувало лише трошки більше від половини закордонних угорців – понад 128 тисяч. Майже половина таких голосів-листів надійшли з Румунії – понад 58 тисяч голосів. Саме тут, у Трансільванії проживає одна з найбільших у світі угорських спільнот.

Якщо громадяни України одночасно голосують на виборах іншої держави як громадяни цієї держави, то це вимагає реакції української сторони. Мова йде про врегулювання дуже чутливої теми подвійного громадянства

«Судячи з усього, з огляду на останній лист Віктора Орбана до закордонних угорців, на майбутніх парламентських виборах в Угорщині, які пройдуть у квітні 2018 року, буде можливість голосувати у режимі онлайн», – каже Дмитро Тужанський. – Звичайно, якщо громадяни України одночасно голосують на виборах іншої держави як громадяни цієї держави, то це вимагає реакції української сторони. Але не йдеться про якусь ноту протесту на заяви чи дії прем’єра Угорщини чи окремих урядовців. Є потреба у системних рішеннях на рівні українського уряду, нашого парламенту і не виключно, що на рівні міждержавних угод. У першу чергу, мова йде про врегулювання дуже чутливої теми подвійного громадянства, яке фактично наразі у нашій державі юридично заборонене, але насправді діє, і кількість паспортів інших держав в українців тільки зростає, і це не тільки угорські паспорти».

Розмов про подвійне громадянство закарпатці уникають

Самі закарпатці дуже неохоче говорять про громадянство іншої країни і тим більше про участь у виборах. Кажуть, що це особиста справа кожного: крім паспорта, отримувати ще й право голосу і скористатися ним. 30-річний закарпатець Ласло не голосує, але каже, що знайомі користуються таким правом. «Я особисто не голосую, але є у мене знайомі, які мають угорську прописку, то вони ходять голосувати. Голосувати чи не голосувати в Угорщині, вони вирішують самі», – говорить він.

Віктор Пащенко, політолог, керівник Закарпатського інституту політичних досліджень вважає, що голосувати підуть не усі.

У відсотковому значенні багато угорців є за кордоном. Це одна з всіх європейських країн, хто має найбільшу кількість іноземних громадян

«У цьому зверненні Орбана – суть всієї політики Угорщини щодо громадян, про яких є багато суперечок. Треба зрозуміти, що це є у першу чергу внутрішня політика Угорщини. Що показує, яким чином різні політичні діячі борються за свій електорат. У відсотковому значенні багато угорців є за кордоном. Це одна з всіх європейських країн, хто має найбільшу кількість іноземних громадян. Це звернення – це квінтесенція усієї тривалої політики щодо іноземних угорців, у тому числі в Україні».

На думку Віктора Пащенка, не всі політики в Угорщині одностайні щодо подвійного громадянства. І це також одна з внутрішньополітичних проблем країни. «Ті, хто перебувають на лівому крилі політики, проти такого підходу. Поки що паспорт угорський не дає автоматичного право голосування, там є, в Угорщині складна виборча система, – каже Віктор Пащенко. – Як виглядає це збоку України? Якби Україна будувала школи в Канаді чи допомагала б співвітчизникам у Словаччині. В цьому випадку я якоїсь загрози з боку Угорщини на Закарпатті не бачу, більше позитиву, починаючи з культури, поведінки людей, закінчуючи економічною допомогою, можливістю спілкуватися із світом».

За офіційними даними, станом ще на лютий 2015 року угорське громадянство, крім українського, мають понад 95 тисяч закарпатців – це 14% із 670 тисяч осіб різних країн, які подавали документи для отримання громадянства Угорщини. Експерти називають цифру значну більшу за 100 тисяч.