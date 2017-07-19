Росія: Держдума остаточно схвалила законопроект про спрощене надання громадянства для українців

У Росії Державна дума, нижня палата парламенту, схвалила у третьому й останньому читанні законопроект про зміни до законодавства щодо громадянства країни, що, зокрема, передбачає спрощений порядок його надання громадянам України, а також присягу на вірність Росії при прийнятті її громадянства.

Документ, серед іншого, визначає, що після набуття чинності від громадян України при наданні їм громадянства Росії не будуть вимагати обов’язкового нині для всіх іноземців підтвердження про вихід із попереднього громадянства від компетентних органів країни того громадянства. Замість цього тільки для громадян України достатньо буде нотаріальної копії заяви про відмову від українського громадянства, що має бути направлена до українських владних органів. Російські депутати стверджували, що Україна свідомо чинить перешкоди у виході з її громадянства, не надаючи належних документальних підтверджень, які «від України отримати неможливо».

Як мовиться в тексті законопроекту, «відмова від наявного громадянства України здійснюється шляхом направлення заяви про відмову від громадянства до повноважного органу цієї держави».

Крім того, серед інших змін законопроект запровадить присягу на вірність Росії, яку муситимуть складати іноземці при набутті російського громадянства, так що без її складення громадянство не буде надане.

Іще одна зі змін – встановлення можливості відкликати громадянство Росії в осіб, що були засуджені за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом.

Відтак документ іде на розгляд верхньої палати парламенту Росії, Ради федерації, а потім на підпис президентові.

В Україні вже звертали увагу, що Росія не повноважна встановлювати порядок виходу з українського громадянства, на що претендує згаданий російський законопроект. Крім того, чинне законодавство України у сфері громадянства не передбачає процедури «відмови від громадянства України», тому отримання громадянином України іноземного громадянства «у зв’язку з відмовою від громадянства України» не може розглядатися як законна підстава для припинення громадянства України – припинити громадянство України може тільки указ президента України.

Як заявляв речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько, «незалежно від будь-яких рішень будь-яких держав світу процедура залишиться такою, як і була, і громадяни, які не вийшли з громадянства відповідно до закону України, залишатимуться громадянами України».