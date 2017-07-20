​Як пораненого на Донбасі Клима рятував увесь світ

Настоящее время

13 тисяч євро – стільки вдалося зібрати на операцію Клима, мама якого загинула під час обстрілу Краматорська, що в Донецькій області. Жінка накрила собою сина, але осколками снаряду йому все одно пошкодило ногу й руку. Вилікувати дитину українським лікарям виявилося не під силу, за складну роботу взялися медики з Німеччини. Для лікування малюка необхідна була сума, яку батько і прийомна мама Клима зібрати не могли. Як же зібрали потрібну суму на порятунок малюка?

Клим не боїться операцій, але соромиться камер. В Україні дитина – справжня знаменитість. Історію його порятунку й усиновлення розповіли всі канали країни, тому до журналістів Клим звик. Спілкується з ними із задоволенням, навіть ділиться секретами, але тільки не на камеру. А ось про те, як йому робили операцію, згадувати не хоче.

Осколок пошкодив кістку, це заважало нозі рости правильно. В результаті тільки за рік одна нога була коротша від іншої на 3,5 сантиметри. До того ж, коліно все більше росло в бік. У Німеччині Климу видалили частину кістки і вставили імплантат. Його закріпили спицями, надягли гіпс і заборонили хлопчикові рухати ногою.

«Коли настав час знімати спиці, з’ясувалося, що організм відштовхує метал. Довелося терміново робити ще одну операцію. Ми зробили знімок, нам сказали, що все ок, відростає нормально. Це повинно дозволити рости кісткам одночасно», – розповідає нова мама хлопчика Тетяна Шатохіна.

Німецькі лікарі заборонили знімати гіпс в Україні. Всі процедури повинні бути зроблені в їхній клініці. А на кожну поїздку необхідні чималі гроші, каже Тетяна. Ось і довелося по допомогу звертатися до всієї країни. Гроші почали надходити на рахунок з усього світу, причому як великі суми, так і по одному долару.

Дізнавшись про історію Клима, багато хто намагався допомогти, чим міг. Наприклад, харківська волонтерка організувала збір коштів у центрі допомоги переселенців. Вона ж знайшла психолога для сім'ї, а лікар з Ізраїлю по скайпу розповідала, які вправи потрібно Климу робити, щоб розробляти суглоби. Допомогли зібрати гроші і в школі, де вчиться старша сестра Клима – дочка Тані.

«Моя класна керівниця поставила разом з нами сценку, спектакль «Аліса в країні чудес». Я була кроликом. Ми показували в школі дві вистави. І зібрали 9 тисяч», – розповідає сестра Клима Анастасія Шатохіна.

Зараз Клим вдома. Але скоро йому знову летіти до Німеччини, щоб зняти гіпс. Лікарі будуть дивитися, як приживається імплантат і як заживає нога. Поки що операцій робити не будуть. Не можна. Їх уже було дві за місяць. Але пізніше все-таки доведеться – необхідно відновити функцію руки, а для цього також потрібні будуть операції.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»