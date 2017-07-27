«Антонов» працює у штатному режимі» – прес-служба

Київ – Найбільший у світі літак «Мрія», транспортні й пасажирські літаки різних модифікацій з написом «АН» на борту – ці вироби авіабудівного концерну «Антонов» для багатьох стали символом України.

А бренд «Антонов» широко відомий у світі. Тож повідомлення прес-служби Кабінету міністрів України про ліквідацію державного підприємства «Антонов» викликала чимало дискусій.

Передача «Укроборонпрому» трьох підприємств: держпідприємства «Антонов», Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та державного «Заводу 410 ЦА» – почалась ще весною 2015 року. Як повідомляють в «Укроборонпромі», на сьогодні держпідприємство «Антонов» вже в складі концерну – працює без використання російських комплектуючих і «підписує нові авіаційні домовленості про співпрацю і нові проекти із західними партнерами».

«Антонов» також став рушієм реформування концерну

«Введення легендарного «Антонова» до складу державного концерну «Укроборонпром» консолідувало зусилля української промисловості в імпортозаміщенні й дозволило швидше змінити конструкторські документації літаків на «безросійське» виробництво. «Антонов» також став рушієм реформування концерну», – зазначено у прес-релізі концерну.

Так, цього року «Антонов» запускає виробництво нового транспортного літака для перевезення й десантування військовослужбовців та вантажу. Дослідний зразок літака виробники продемонстрували очільникам держави та журналістам.

На сьогодні понад чотири тисячі літаків «АН» різних модифікацій «працюють» у 78 країнах світу, наголошують у прес-службі «Антонова» і додають: «Державне підприємство «Антонов» продовжує працювати в штатному режимі. На ринку продукція підприємства, як і раніше, представлена під брендом «Антонов».

В «Антонова» можуть виникнути проблеми корупційного характеру – Кодачигов

Незалежні експерти припускають, що в складі «Укроборонпрому» в «Антонова» можуть виникнути типові для підприємств державної форми власності проблеми – такі як неефективне управління тощо. А це, як зазначає президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки України Вадим Кодачигов, може призвести до появи корупційних схем, що знизить «експортну привабливість» продукції «Антонова».

Чиновник, який часто і не займався ніколи бізнесом, заради задоволення власних потреб може просто зашкодити підприємству

«Корупція – це право чиновника із зарплатою 10 тисяч гривень надавати дозволи на роботу бізнесмена, котрий оперує 10 мільйонами гривень. І от такий чиновник приходить на завод, який не є його власністю, який належить абстрактному «народові України» і є визнаним брендом, – і він, цей чиновник, який часто і не займався ніколи бізнесом, заради задоволення власних потреб може просто нашкодити підприємству. Чесно кажучи, мені невідомі приклади успішного управління на подібних підприємствах державними чиновниками», – зазначив експерт в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Побоювання фахівця не безпідставні: цього року керівники низки підприємств «Укроборонпрому» були відсторонені від виконання своїх обов’язків, наприклад, 14 липня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали п’ятьох посадових осіб Збройних сил України, державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» і власників фірми за підозрою у скоєнні корупційних дій.

Також серед незалежних фахівців побутує і така думка: в «Антонові» все залишиться по-старому, оскільки це підприємство було і фактично залишається у власності держави.