Трамп не може скинути Україну з порядку денного США (світова преса)

Періодичне видання Ірландії The Irish Times розмірковує над проблемами підтримки України у Вашингтоні. Французький тижневик Le Point розглядає загрозу спалаху епідемії ВІЛ на підконтрольних проросійськими бойовиками територіях сходу України. Фінський столичний часопис Helsingin Sanomat пише про роздратування української влади через відвідини окупованого Криму сербським кінорежисером Еміром Кустурицею.

Періодичне видання Ірландії The Irish Times ​ вміщує статтю «Як би він не намагався, Трамп не може скинути Україну з порядку денного США». У підзаголовку пишеться, що президент Сполучених Штатів розкритикував Київ щодо можливої ролі в американських виборах 2016 року, тоді як представник США у справах України надає Києву надію на постачання зброї. Видання зазначає, що коли Дональд Трамп став президентом США і заявив «про його і досі цілком незрозуміле бажання утворити альянс з Росією, здавалося, він міг би спробувати ігнорувати Україну, а також неоголошену війну, яку веде Москва в цій країні з 2014 року». Але нині, як наголошує часопис, ігнорування Вашингтона навряд чи стане долею України, проте кілька напружених годин цього тижня, напевно, змусили українських лідерів замислитись, чи вони будуть під захистом, чи отримають «певні опіки» від уваги до України з боку США.

Перш за все, київське керівництво привітало заяву спеціального представника США з питань України Курта Волкера, що Пентагон може постачати українським військовим оборонне озброєння. Водночас українська влада також стала ціллю тиради від президента Трампа у соціальній мережі Twitter.

«Українські спроби щодо зриву кампанії Трампа – «непримітна робота над підтримкою Клінтон». То де розслідування?»

Часопис додає, що, беручи до уваги діаметрально протилежну позицію Трампа і Клінтон щодо Росії на час виборів, не дивно, що Київ бажав перемоги саме Гілларі Клінтон. Проте, пише видання, немає жодних доказів, що Київ допомагав Клінтон.

Власне, як пише ірландська газета, заяви з Вашингтона, що суперечать одна одній, не є нині дивиною. Деякі чільні посадовці США критикують Росію і обіцяють солідну підтримку Україні, проте наміри президента Трампа і надалі залишаються розмитими і неясними. Видання додає, що критика Києва з боку Трампа пролунала тоді, як його екс-голова виборчого штабу Пол Манафорт готувався постати перед комісією комітету з питань розвідки Сенату, аби дати відповідь на запитання, пов’язані із зустріччю близьких радників Трампа з російським правником, який, як вважають, обіцяв надати компромат на Гілларі Клінтон. Часопис нагадує, що Манафорт під тиском змушений був нещодавно оприлюднити дані щодо його роботи в Україні на колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії, за яку він отримав від партії президента-втікача більш ніж 17 мільйонів доларів.

Ірландське видання зазначає, що, попри серйозні намагання Києва здобути симпатію президента Трампа, наразі українська влада була більш успішною у здобутті прихильності інших американських чиновників. Зокрема, The Irish Times пише про те, що останні слова представника США з питань України Курта Волькера насправді надали підтримку Києву.

«Росія вже перебуває в Україні з усім своїм важким озброєнням. Там зараз більше російських танків, ніж є у всіх країн Західної Європи, разом узятих», – сказав Волкер.

У відповідь про надання Україні американської зброї Волкер додав: «Це дасть Україні можливість захистити себе в тому випадку, якщо Росія зробить подальші кроки на українській території. Росія каже, що не робить нічого такого і не збирається цього робити. І якщо це так, то поставка захисного озброєння не несе тоді ні для кого ніякого ризику».

Ірландське видання підсумовує, що президент Дональд Трамп, відтак, не зможе так просто усунути Україну з центру уваги разом з війною, яка забрала більш ніж 10 тисяч людських життів.

«Як би він не намагався, Трамп не може скинути Україну з порядку денного США»

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point ​друкує матеріал «Україна: підконтрольна бойовикам частина сходу постає перед ризиком ВІЛ-епідемії». У статті розповідається про те, що активістка Наталя Гурова з Луганська опікується програмою розподілення стерильних шприців та презервативів наркозалежним та повіям у її місті, яке підконтрольне проросійським бойовикам на сході України. Французьке видання при цьому зазначає, що українські програми надання метадону наркозалежним було різко припинено ватажками бойовиків на контрольованих ними територіях. Все це призвело до того, що більш ніж 900 місцевих пацієнтів, які проходили курс лікування, змушені вдаватися до небезпечних місцевих саморобних альтернатив.

«На територіях, підконтрольних бойовикам, простежується різке збільшення випадків зараження ВІЛ-інфекцією поміж наркозалежних. Тут немає ані роботи, ані зарплати, що також породжує проституцію. Ще навіть перед початком конфлікту 2014 року індустріальний схід України поставав перед найсерйознішим ризиком епідемії ВІЛ у східній Європі», – каже Наталя Гурова.

Втім, як відзначає французький тижневик, Україна мала помітний поступ у плані протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції на сході завдяки прогресивній політиці української влади, яка сприяла зменшенню кількості випадків зараження поміж наркозалежних. Проте саме на сході цей поступ було нівельовано спалахом бойових дій, що призвело до руйнування шпиталів, виїзду лікарів та браку медикаментів. Le Point додає: коли ситуація з охороною здоров’я помітно погіршилась на територіях, підконтрольних проросійським бойовикам, на решті територій України спостерігається, навпаки, стале покращення. Водночас, як пише французьке видання, фахівці висловлюють занепокоєння можливістю розповсюдження ВІЛ-інфекції з територій, підконтрольних бойовикам.

«Україна: підконтрольна бойовикам частина сходу постає перед ризиком ВІЛ-епідемії»

Періодичне видання Фінляндії Helsingin Sanomat ​публікує статтю «Режисер Емір Кустуриця роздратував Україну візитом до Криму». У підзаголовку зазначається, що недарма корисний для Володимира Путіна сербський режисер здобув минулого року нагороду від президента Росії. Часопис пише, що відвідини окупованого росіянами Кримського півострова явно не сподобались Україні. На додаток, газета повідомляє, що сербський режисер, який також грає у своєму музичному колективі Zabranjeno Pusenje, має плани виступити з концертами у кримському місті Ялта. Йдеться про рок-фестиваль, організований росіянами в окупованому Криму, на який також очікується приїзд німецького техно-гурту Scooter та російської групи «Ленінград».

Helsingin Sanomat нагадує, що українська держава оприлюднила список персон нон-ґрата з-поміж митців та музикантів, які відвідали Крим під російською окупацією або висловлювали підтримку агресії Росії у східній Україні. Фінське видання додає, що відвідини Криму за нинішніх умов, з позиції офіційного Києва, дозволяються лише за поданням відповідного клопотання до української влади, яка має видати відповідний дозвіл. Ті, що у такий спосіб прямуватимуть до Криму, матимуть заїхати на територію півострова лише через спеціально обумовлені перепускні пункти.

Насамкінець видання повідомляє, що сербський кінорежисер Емір Кустуриця заявив, що має намір зняти фільм, який ґрунтувався б на творах російського письменника Федора Достоєвського, а зйомки цієї стрічки плануються у Китаї. Кустуриця вже нібито почав роботу над сценарієм цієї стрічки.

«Кустуриця – ніхто інший, ніж «корисний ідіот» Путіна»