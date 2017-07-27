Саакашвілі: Трамп має підстави говорити про втручання з України у вибори у США

Екс-президент Грузії, екс-очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі, українське громадянство якого припинили, заявив в інтерв'ю американському каналу CNN, що його нинішні проблеми в Україні зумовлені його опозицією до влади олігархів та корупції.

«Ці дії були абсолютно протизаконними. Я не шукаю допомоги ні від кого. Я перебуваю у США з моєю родиною, члени якої є громадянами США. Це родина мого дядька і вони живуть тут вже 40 років», – заявив Саакашвілі каналу, коментуючи обставини навколо позбавлення його громадянства України.

«Мене позбавили громадянства з тих самих причин, через які я отримав проблеми із Путіним: я виступив проти його олігархічного, корумпованого режиму», – підкреслив екс-президент Грузії.

Саакашвілі наголосив, що є патріотом України, а громадянство України прийняв від Порошенка, тому що вважав того «також відданим реформам».

«Проблема у тому, що лідери України обрали шлях, подібний до загального у регіоні – олігархи, корупція, захоплення ресурсів, придушення демократії. І через це я став одним із його провідних опонентів. Позбавивши мене, абсолютно протизаконно мого громадянства, з порушенням Конституції України та міжнародних законів, він по суті намагається позбутись одного із провідних опонентів. Але мене надихає бурхлива реакція в Україні, підтримка з боку громадянського суспільства та інших опозиційних груп, моєї власної партії, яка швидко зростає в Україні», – сказав він.

Саакашвілі також наголосив, що вірить, що Україна переможе у війні із Росією, стримає її, обере стабільно прозахідний курс, стане ще сильнішим союзником США.

«... але щоб зробити це, їм доведеться позбавитись подоби радянських олігархів та підкилимних домовленостей, брудних ігор: як всередині країни, так і за її межами», – заявив Саакашвілі.

Під час інтерв'ю Саакашвілі також прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа у Twitter, у якій той звернув увагу на інформацію ЗМІ про буцімто спроби уряду України у 2016 році зменшити шанси Трампа на перемогу на виборах президента.

«Президент Трамп, наприклад, сказав щось про Україну. Ми в Україні цінуємо підтримку народу України з боку США. Ми воюємо з росіянами. Світ має віддати українцям належне за їхній героїчний спротив, але, з іншого боку, президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами», – заявив Саакашвілі, але був обірваний наступним запитанням ведучої.

Цієї теми стосувався і згаданий вище коментар Саакашвілі про «підкилимні домовленості, брудні ігри: як всередині країни, так і за її межами».

Саакашвілі вже торкався теми закидів Трампа на адресу України. 26 липня екс-президент Грузії заявив наступне у своєму Twitter: «Твіт президента Трампа щодо України – це велика ціна, яку Україна має сплатити за некомпетентність своїх лідерів та підкилимні ігри».

25 липня президент США Дональд Трамп звинуватив Київ у спробах перешкодити його обранню та підтримати Гілларі Клінтон. Він також розкритикував міністра юстиції Джеффа Сешнса за небажання розслідувати «злочини» Клінтон.

Про це президент Трамп написав у Twitter. В одному з своїх твітів Трамп згадав «українські спроби саботувати кампанію Трампа».

Трамп переконаний, що міністр юстиції країни займає «ДУЖЕ» слабку позицію в питанні розслідування правопорушень Клінтон – використання приватної електронної пошти та «витоку» інформації розвідки.

Трамп не подав жодних інших деталей і не пропонував конкретних доказів про будь-яку роль, яку Україна можливо відігравала у президентських виборах 2016 року, які вже розглядаються у контексті ймовірного втручання в них Росії і можливих зв’язків Москви з кампанією Трампа чи його соратниками.

«Відповідально заявляємо: уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016-го. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України».

Такими словами у Twitter посольство України в США відповіло на закиди президента Трампа.