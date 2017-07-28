(Друкуємо мовою оригіналу)

При каких условиях переселенцы готовы вернуться домой, на Донбасс? Какое впечатление производят на зрителей ток-шоу российских каналов? И нужно ли признавать ОРДЛО оккупированными? Такие темы волновали слушателей Радио Донбасс.Реалии на этой неделе.

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольного, так и неподконтрольного украинской власти Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О том, нужно ли признать территории ОРДЛО оккупированными

С одной стороны, решение признать эти территории оккупированными назрело, а с другой стороны – получается, что всё-таки Россия выигрывает, если закон будет принят

​Сергей, Славянск: «С одной стороны, решение признать эти территории оккупированными назрело, а с другой стороны – получается, что всё-таки Россия выигрывает, если закон будет принят. Они будут только плечами пожимать и говорить, что, вот видите, Украина сама отказалась, зачем нас обвинять? Мол, мы же им предлагали Минские соглашения, чтобы они меняли Конституцию».

О «нормандском формате»

Слушатель: «Я считаю, что наличие переговоров лучше, чем их отсутствие, но максимум, на что можно рассчитывать в результате дипломатических усилий – прекращение огня. Некая заморозка конфликта, но на мирное решение конфликта надеяться не приходится, поскольку изменить политику России не удаётся».

О возвращении на Донбасс

У нас там есть квартира, почему мы должны где-то скитаться, если там будет работа? И мы, и друзья наши планируют возвращаться туда после возвращения Украины

Олег, Луганская область: «Я вот общаюсь с людьми, которые уехали – и на территорию Украины, и на территорию России. Я бы не сказал, что между нами есть непонимание. Просто, если будет возможность людям работать. Ведь те, кто уехал в Россию, не хотят возвращаться, потому что тут нет работы, так и те, кто уехал в Украину. Мне кажется, что если будет экономика тут, то многие вернуться».

​Слушательница: «Я – переселенка, а муж с сыном – в Донецке. Дочь учиться на территории, подконтрольной Украине. Мы живём на три города. И мы будем возвращаться, если Украина туда вернётся, то мы тоже все вернёмся. У нас там есть квартира, почему мы должны где-то скитаться, если там будет работа? И мы, и друзья наши планируют возвращаться туда после возвращения Украины».

О российских ток-шоу

Слушатель: «Советская пропаганда просто отдыхает по сравнению с тем, что сейчас. Ведь там не ставится никакой цели, ни то, что установить истину, а только заорать и затюкать».

Но к нам, в Краматорск, добивает 10 каналов с той стороны, и когда получается включать, то постоянно почему-то одна Украина. Я не знаю, у них там, что – проблем других нет?

​Сергей, Краматорск: «Не скажу, что постоянно смотрю эти ток-шоу. Но к нам, в Краматорск, добивает 10 каналов с той стороны, и когда получается включать, то постоянно почему-то одна Украина. Я не знаю, у них там, что – проблем других нет? И вот специфика этих ток-шоу такая – пригласить какого-то украинского политолога, дают сказать пару слов и начинают на него орать. Он замолкает и все начинают его гнобить. Зачем наши политологи ходят на эти ток-шоу?».

О школах (вопрос главе Донецкой ОВГА Павлу Жебривскому)

Наталья, Волноваха: «Я – мать ученика пятой волновахской школы. Наше учебное заведение выбрано опорным. Там сейчас ведутся капитальные ремонтные работы. Несколько месяцев прошлого учебного года дети из нашей школы занимались в другой городской школе. Это неудобно ни для нас, ни для деток. Нам пообещали, что новый учебный год они начнут уже в своей родной школе. Но что-то конца и края не вино. Пойдут ли наши дети в отремонтированную школу?».

О дорогах (вопрос главе Донецкой ОВГА Павлу Жебривскому)

Алексей, Волноваха: «Волноваха оказалась на пути транзитного потока Донецкой области, потому что идёт весь транзит из Мариуполя на Краматорск. Но никаких изменений в плане инфраструктуры нет. Ни дорожной, ни пешеходной, ни велодорожек. Те, кто живут в Волновахе, немножко страдают от увеличенного трафика по Волновахе».

О радио

Василий: «Скажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы Украинское радио и Радио Свобода зазвучало на Донетчине в ФМ-диапазоне? К сожалению, по другим каналам они глушатся».

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)