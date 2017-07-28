Альона Мержевська

(Друкуємо мовою оригіналу)

Развлекаются, занимаются спортом, отдыхают и изучают английский с носителями языка: для школьников из прифронтовых городов под Киевом открыли летний лагерь GoCamp. Помогают детям выучить английский язык волонтёры из 18 стран мира. После конкурса в лагерь приехали ребята из Новогродовки, Попасной, Гродовки, Угледара, Волновахи, Бахмута, Авдеевки и других городов Донетчины, Луганщины, а также с мирных регионов Украины. Радио Донбасс.Реалии побывало в GoCamp и пообщалось с детьми.

Здесь весело и интересно, а главное – сюда не долетают звуки войны. Так дети из Донбасса и других регионов Украины изучают английский язык в лагере GoCamp. Помогают им в этом волонтеры из 18 стран.

Среди волонтеров GoCamp – Джудит Гоф, посол Великобритании в Украине. Она считает, что внедрять и развивать такие проекты в Украине необходимо. Посол проводит с детьми уроки, а нам рассказала о своем вкладе в создание и работу лагеря.

Я очень горжусь этим проектом, потому что сегодня, как вы видите, много детей с востока Украины изучают здесь английский язык

«Я очень горжусь этим проектом, потому что сегодня, как вы видите, много детей с востока Украины изучают здесь английский язык. Английский – это глобальный язык, и нужно в нашем веке на нем говорить. Я сама – волонтер и сегодня буду учить детей английскому языку», ­– говорит Джудит Гоф.

Иностранный язык – ведущее направление в детском лагере, но не меньшее внимание уделяют темам демократии и толерантности, культуре, спорту. Детям стараются дать максимум позитива. Что нравится в лагере, рассказывает участница проекта из Попасной Алёна.

Мы занимаемся три часа в день. Нас учат, мы играем

«Мы занимаемся три часа в день. Нас учат, мы играем. У нас даже есть любимая наша песенка про банан. Волонтеры – они очень хорошие, с нами постоянно шутят, и мы с ними все время играем и веселимся», ­– рассказала девочка.

Своей историей о том, как он попал GoCamp, поделился Женя из Бахмута.

Нам на школу пришла заявка, и нам дали задание, которое мы должны были выполнить. Нужно было снять видео о своей местности, естественно, на английском языке. Нам дали 15 путевок в этот лагерь

«Нам на школу пришла заявка, и нам дали задание, которое мы должны были выполнить. Нужно было снять видео о своей местности, естественно, на английском языке. Мы с парнями решили сделать это. Сняли видео, сделали хороший монтаж, и отправили его. И буквально через месяц пришел ответ, и нам дали 15 путевок в этот лагерь. Мы очень рады, что попали в него, это прекрасно. Безумно понравилось то, что есть общение с живыми носителями языка, волонтерами. Общение с ними ­– просто вау! Запоминается на подсознательном уровне, и если у тебя были какие-то ошибки до этого, то сейчас они автоматически исправляются. Нужен английский для поступления в университет – это сто процентов. Во-вторых, для общения с другими людьми и для путешествий, конечно», ­– делится впечатлениями Женя.

Со школьниками работают 24 педагога из Луганской и Донецкой областей и иностранные волонтеры. Джессика приехала волонтером из Германии, сама же родилась в семье украинцев, и поэтому помочь украинцам посчитала своим долгом.

Мы не ставим оценки, баллы. Это не атмосфера класса, мы просто общаемся с ними на равных

«Мне – девятнадцать лет, я – студентка из Германии, изучаю экономику. Гражданство у меня немецкое. Оба родители – украинцы. Бабушка, дедушка здесь живут, но я живу всю жизнь в Германии. Детки все – очень классные, активные, все хотят учить английский. Очень важно, что у нас – не урок, мы не ставим оценки, баллы. Это не атмосфера класса, мы просто общаемся с ними на равных», – говорит Джессика.

Главный вдохновитель проекта, народный депутат Мустафа Найем к своему дню рождения попросил всех, кто хочет подарить ему подарок, вместо этого перечислить деньги в пользу GoCamp, чтобы дети смогли бесплатно выучить английский и отдохнуть. «Хочу, чтобы такие проекты стали обычными для Украины», – говорит народный депутат.

За две-три недели мы не научим их здесь английскому языку в полном объеме, но мы хотя бы снимем те барьеры, которые существуют именно в общении

«Понятно, что за две-три недели мы не научим их здесь английскому языку в полном объеме, но мы хотя бы снимем те барьеры, которые существуют именно в общении», – считает Найем.

Всего в лагере будет два заезда детей, а в августе, по словам организаторов, GoCamp будет проходить по всей Украине. В частности, и на охваченном войной востоке. В следующем году привлечь в проект планируется еще большее количество детей, чем в этом. Глава Киевской области Александр Горган на открытии лагеря заявил о готовности областной администрации частично финансировать проект. GoCamp бал создан по инициативе общественной организации Global Office при поддержке Министерства образования Украины, посольства Великобритании и Британского Совета в Украине. За лето в проекте примут участие 600 детей из Донбасса и столько же ребят со всей Украины.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДЛОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)