«Кроки, які Трамп робить щодо України чи Росії, стали справжнім сюрпризом» – Аманда Поль

Брюссель – Естонію, Грузію і Чорногорію відвідує віце-президент США Майк Пенс. Запевнивши балтійські країни у гарантіях безпеки, представник Білого дому переконує у підтримці США грузинів та чорногорців. Яким сигналом це може стати для Європи? Про це в інтерв’ю Радіо Свобода із брюссельським аналітиком Амандою Поль.

– Чому саме Естонія, Грузія й Чорногорія вибрані віце-президентом США Майком Пенсом для візиту?

Гадаю, Пенс обрав ці держави, особливо, з огляду на Грузію та Україну, безпека яких перебуває під значною загрозою з боку Росії

– Гадаю, Пенс обрав ці держави, особливо, з огляду на Грузію та Україну, безпека яких перебуває під значною загрозою з боку Росії. Нам всім відомо, що діється в Україні у донбаському регіоні, а також і в Грузії, де росіяни продовжують зусилля, як я це називаю, «повзучої окупації», де кордони пересуваються на цілі гектари без жодної реакції міжнародної спільноти. Тому, на мій погляд, візит віце-президента засвідчує те, що США перебувають на боці цих держав і визнають їхні безпекові тривоги. З позицій Вашингтона, російська агресія та її дестабілізаційна діяльність неприйнятні.

– Чи можна вбачати у європейському турне Пенса непрямі гарантії підтримки зусиль України у протистоянні російській агресії?

Важливо й символічно, що Вашингтон останніми днями ухвалив нові санкції щодо Росії

– Цей візит дуже символічний і саме це важливо з позицій гарантії безпеки. Водночас, чітко зрозуміло, що якби завтра росіяни вдалися до нових військових нападів і атак щодо України, збройної підтримки з боку Сполучених Штатів очікувати не слід. Але позиція неприйнятності дій Росії з боку США для українців є важливою з політичної точки зору. Це важливо й символічно навіть у тому сенсі, що Вашингтон останніми днями ухвалив нові санкції щодо Росії.

– Якщо ми зачепили тему санкцій, як на Вашу думку, чи європейці, які критикують ці обмеження, не перебільшують, стверджуючи, що новий санкційний пакет може вдарити по деяких галузевих європейських компаніях?

– З боку деяких країн-членів ЄС простежується тенденція до перебільшення. Звичайно, дехто може заявляти, що це похитне роботу низки підприємств, але давайте глянемо на цю ситуацію ширше. У першу чергу, зважмо у чому причини впровадження цих нових санкцій, це ж – найважливіший аспект цього питання. Та й жодна європейська компанія через американські санкції не втратить своїх мільярдів.

– Як тоді ці нові санкції можуть вплинути на відносини та спільну політику санкцій США і ЄС?

Бачимо як американці за президенства Трампа зайняли в санкційній політиці ще жорсткішу позицію. Це позитивний розвиток подій, і він повинен сприяти й гарантувати тверду європейську політику санкцій щодо Росії

– В дійсності, це якраз мало б зміцнити позиції союзників щодо Москви. Як ми знаємо, коли президентом США був обраний Дональд Трамп, було багато занепокоєння через припущення, що він обере іншу позицію щодо Володимира Путіна, що він спробує скасувати санкції щодо Росії. Але всього цього не сталося. Натомість, ми бачимо як американці за президенства Трампа зайняли в санкційній політиці ще жорсткішу позицію. Тож на мій погляд, це позитивний розвиток подій, і він повинен сприяти й гарантувати тверду європейську політику санкцій щодо Росії.

– Президент США декларував наміри зблизити відносини Вашингтона й Москви, але Кремль у відповідь на посилення санкцій відповів видворенням рекордного числа американських дипломатів. Чи означає це, що американсько-російські відносини погіршуються до рівня часів Холодної війни?

Трамп – людина дуже мінлива. Для багатьох людей кроки, які Трамп робить щодо України чи Росії, стали справжнім сюрпризом

– Президент Дональд Трамп – людина дуже мінлива. І ніхто не знає, що він робитиме того чи іншого дня. Можу уявити, що для багатьох людей кроки, які Трамп робить щодо України чи Росії, стали справжнім сюрпризом. Але стало зрозуміло дуже чітко, що позиція США і їхня політика відносно Росії не піде на користь росіянам. Це тепер визнала й офіційна Москва.