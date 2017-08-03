«А якщо Росія відповість?» – коментарі противників надання Україні летальних озброєнь США

Попри загальну підтримку надання Україні летальних оборонних озброєнь, серед американських законодавців від Демократичної та Республіканської партій та буцімто готовність американського уряду до здійснення на практиці відповідної політики, у США лунають і поодинокі заперечення щодо даної ідеї.

Як відомо, напередодні американські видання повідомили про підготовку Пентагоном плану надання Україні летальних оборонних озброєнь, включно з переносними протитанковими ракетними комплексами «Джавелін». Повідомлялося, що відповідна пропозиція чекає на схвалення президента США.

«Озброєння України для війни з Росією було дурною ідеєю, у час коли Обама її слушно відкинув, і лишається дурної ідеєю зараз», – твітує Тревор Тімм, журналіст, засновник Freedom of the Press Foundation.

«Відправка летальних озброєнь до України підштовхне Росію до ескалації у відповідь на Донбасі. І що тоді? Необхідно думати на кілька кроків уперед», – твітує Роланд Періс, професор публічної політики та міжнародних відносин в Університеті Оттави.

Прикметно, що до дискусії із Перісом долучився і посол України у Канаді Андрій Шевченко.

«Ми чули ті самі застереження на початку анексії Криму. «Обережність» Заходу не зупинила Путіна, а заохотила його», – зазначив український дипломат.

«Я підтримую мету повного відновлення суверенітету України, але я не до кінця переконаний, що летальні озброєння наблизять нас до цієї мети, – пояснив свою позицію професор. – Якщо хтось готовий предметно описати мені сценарій, в рамках якого надання Україні летальних озброєнь дасть позитивний результат, сміливо мені пишіть».

Тези противників озброєння України загалом збіглися з сигналами із Москви.

Так напередодні Михайло Ульянов, голова Департаменту з питань безпеки та роззброєння МЗС Росії заявив: «Автори ідеї надати Україні летальні озброєння відштовхуються від думки, що ситуація на сході України ще недостатньо вибухонебезпечна і треба підкинути хмизу до багаття».

Раніше, коментуючи повідомлення ЗМІ про план Пентагону озброїти Україну, низка оглядачів зазначали, що у разі надання Україні летальних оборонних озброєнь, вони будуть розміщені подалі від фронту, щоб не сприяти ескалації ситуації. «Голос Америки» звернувся до Пентагону із офіційним запитом з приводу повідомлень у ЗМІ. Там відмовились коментувати повідомлення засобів масової інформації.

Низка коментаторів поспішили зазначити, що намір уряду США надати Україні летальні оборонні озброєння вказує на те, що адміністрація Трампа займає більш рішучу позицію щодо Росії, ніж адміністрація його попередника Барака Обами. Цілка низка авторитетних оглядачів поіронізували з приводу того, що бажання адміністрації США озброїти Україну ставить під сумнів тезу про те, що Дональд Трамп налаштований проросійськи.

«Ось побачимо, хтось ще напише, що відправка американської зброї до України, яка вже серйозно озброєна, означає, що Путін добивається, чого хоче», – твітував Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

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