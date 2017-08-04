«Чемпіон серед чемпіонів» – світові зірки боксу про Володимира Кличка

Спортсмени та інші причетні до спорту єдині у думці – Кличко лишив по собі величезний спортивний спадок, а ще запам’ятався, як приємна людина, взірець спортивної та людської етики.

«Вітання чемпіонові, Володимиру Кличку. Брате, у тебе була вражаюча кар’єра, про яку будуть говорити ще багато років. Ти показав приклад Сили, Пристрасті та Сміливості. Ти багато падав на своєму шляху, але ти показав світу, що після падінь можна знайти силу, підвестись на ноги і бути Чемпіоном. Благослови Господь тебе на твоєму новому шляху родинного життя», – пише у Facebook чинний чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за однією із провідних версій, колишній спаринг-партнер Кличка, американець Деонтей Вайлдер.

«Було привілеєм працювати у тренувальному таборі одного з найвеличніших боксерів Володимира Кличка. Всього найкращого тобі у майбутньому, чемпіоне», – твітує Джозеф Паркер, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії за однією із версій.

«Повага!» – коротко твітує колишній чемпіон світу Леннокс Льюіс, який у минулому переміг у непростому поєдинку старшого брата Володимира, Віталія Кличка.

«Кличко, ти все робив по-своєму. Дякую за спогади та те, що ти робив у ринзі. Хай тебе супровджує вдача у наступних главах твого життя», – твітує колишній спаринг партнер Кличка, Малік Скотт.

«Вітаю Кличка із успішною кар’єрою! Насолоджуйся відпочинком, чемпіоне! Я виріс на твоїх поєдинках, які дивився разом із татом. Боксу тебе не вистачатиме!» – твітує Кріс Ван Геерден, колишній чемпіон світу у легкій вазі.

«Я понад 10 років оголошував про виходи Володимира Кличка на ринг, а тепер чекаю, коли оголошу про те, що його ввели до «Зали слави боксу». Навіки люблю тебе, Чемпіоне», – пише Майкл Баффер, відомий ведучий боксерських поєдинків, знаменитий фірмовою фразою «Let's Get Ready to Rumble». І додає: «Всі пам’ятатимуть 10 річне чемпіонство Кличка через те, як він поважав свій титул, своїх противників та спорт. Чемпіон світового класу!"

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