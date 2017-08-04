Дайте Україні зброю і навчіть її саму ефективно виробляти озброєння – заклик Майкла Карпентера до США

Напередодні можливого візиту міністра оборони США Джима Маттіса до Києва, своїм рецептом з допомоги Україні в оборонній сфері в статті для оборонного видання США Defense One поділився Майкл Карпентер, голова аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті та колишній заступник помічника міністра оборони США.

Починаючи з весни, Кремль посилив порушення режиму припинення вогню, збільшивши смертоносні артилерійські та ракетні напади, та проводячи підривну діяльність по всій Україні, таким чином, сигналізуючи, що Росія вже не обмежує фактичний конфлікт Донбасом, зазначає Карпентер. Операція з саботажу в березні призвела до вибуху великого складу боєприпасів біля Харкова, довелося евакуювати 20 тисяч місцевих мешканців. Того ж місяця в Києві було застрелено члена російського парламенту, подає виклад поточної ситуації Майкл Карпентер

Зрештою, до посилення бойових дій на Донбасі долучилася масштабна кібератака, яка на короткий час вивела з ладу банкомати, банки в Україні і поширилась на десятки тисяч комп’ютерів у світі.

На додаток до операцій прямої дії, Кремль наростив зусилля з підтримки корупції, підкуповуючи українських політиків, зауважує Карпентер.

Кремль фінансує поступливих українських політиків

Стратегія Кремля – очевидна: підтримувати війну на Донбасі, і в той же час збурювати політичне невдоволення, фінансуючи поступливих українських політиків, щоб спробувати змінити геополітичну орієнтацію Києва після наступних парламентських виборів.

Можливо, ця стратегія і є життєздатною, припускає дослідник. Одна з правлячих партій коаліції – «Народний фронт» – має рейтинг до 10%, а «Блок Петра Порошенка» здав перше місце партії Тимошенко.

Якщо Москва «вкине серйозні гроші» до наступних парламентських виборів в Україні, ніхто не зможе передбачити результат, заявляє Карпентер.

Поради для США щодо України

США, на думку експерта, можуть дещо зробити, щоб змінити динаміку на користь України, особливо з огляду на можливий візит міністра оборони США Джима Маттіса до України.

Оголосити, що Пентагон надасть зброю та посилить військові навчання для України.

Наполягати, щоб прем’єр-міністр Гройсман та президент Порошенко посилили антикорупційні зусилля і дозволили НАБУ безперешкодно працювати.

Допомогти Україні розробити стратегію залучення інвестицій, щоб військово-промисловий комплекс зміг сам виробляти і експортувати зброю та боєприпаси.

Візит Маттіса є прекрасною нагодою оголосити про припинення фактичного ембарго на поставку зброї до України і надати оборонну зброю для спротиву російській агресії.

Військові України потребують контрбатарейні радари далекої дії, протитанкові та протикорабельні ракети, більш безпечні комунікаційні системи, покращені дрони, які можуть краще стримувати глушіння від Росії, високомобільні машини та протимінні машини (MRAP) для кращої мобільності на полі бою.

Через розширення підривної діяльності з боку Росії, США також потрібно поглибити обмін розвідувальною інформацією з військовою розвідкою України. Нещодавнє вбивство високопосадовців військової розвідки дуже трагічно засвідчило, що ГУР Росії збільшило ефективність і працює на передовій російської гібридної війни в Україні, відзначив Карпентер.

Необхідно серйозно розглянути допомогу Україні в розбудові військово-морського флоту. Україні потрібно створити невеликий та спритний «комариний флот», який міг би стримувати агресію Росії вздовж узбережжя.

Другий аспект, зазначає експерт, – це допомога в боротьбі з корупцією. Незважаючи на великі зусилля, витрачені на створення антикорупційних установ, громадськість все ще чекає на голосні справи та повернення активів. Судова система є найслабшою ланкою в антикорупційній діяльності. Саме продовження корупції є однією з причин низької популярності владних партій.

Надання зброї має супроводжуватись умовами з розблокування прогресу у корупційних справах, зауважує дослідник.

Третє – реформування оборонного комплексу України, включаючи реформу корпоративного управління та подолання корупції в оборонній сфері, зокрема в «Укроборонпромі», до якого зараз входить 130 підприємств та 80 тисяч працівників.

Україна вже має прекрасний потенціал військового виробництва і вже виробляє світового класу двигуни для літаків та вертольотів, дрони, ракетну артилерію та складні оборонні вироби з використанням комп’ютерних технологій. Україна має гарних науковців та спеціалістів ІТ, хоча вони і лишають країну в пошуках кращого заробітку.

Дайте Україні зброю – вона захистить себе протягом дня, а навчіть її ефективно виробляти зброю – то вона захищатиме себе все життя, закликає Карпентер.

Успіх України і допоможе стримувати агресію Москви

Всі ці кроки – надання зброї, військове навчання, подолання корупції – зміцнить оборону та економіку України. Це збільшить довгостроковий успіх України і допоможе стримувати агресію Москви. Однак, будемо чесні, пише дослідник, цього недостатньо для врегулювання конфлікту. Потрібно чинити ще більший тиск на Москву задля виведення Росією її військ із України.

Зростання та модернізація економіки, професійність військових і верховенство права – все це наблизить перемогу України проти російської агресії, наголошує Майкл Карпентер, голова аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті та колишній заступник помічника міністра оборони США