Радіо Свобода Daily: хто фінансував «Жовтневий переворот» 1917 року?

Місячне затемнення не пропустили? Якщо пропустили – не біда. Наступне відбудеться 31 січня 2018 року.

А поки пропонуємо свіжу підбірку новин. І почнемо з найактуальнішої.

Сьогодні відбудеться слухання у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху, заарештованого Ахтема Чийгоза. Прокурор Анастасія Супряга вже запросила для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із відбуванням у колонії загального режиму.

Міністерство оборони виявило низку порушень у 24-й окремій механізованій бригаді, що призвели до фінансових втрат на суму майже 5 мільйонів гривень. Підозру викликала майже 100-відсоткова явка на прийоми їжі у підрозділі офіцерів і контрактників, навіть у вихідні й святкові дні.

Учасниць Pussy Riot Марію Альохіну і Ольгу Борисову затримали і відпустили за акцію на підтримку утримуваного в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. На мосту в Якутську неподалік виправної колонії №1 вони розгорнули банер із написом «Free Sentsov».

Десять «Дозорів» за десять років

Українським військовим в зоні бойових дій на Донбасі, як і раніше, катастрофічно не вистачає легкої броньованої техніки. Тому в Збройних силах України почали випробування польського бронетранспортера «Онцила». Парадокс, але цей броньовик поляки створили на основі української розробки «Дозор». Чому через понад десять років із моменту появи ці бронеавтомобілі у військах можна перерахувати на пальцях? Відповіді знайшли журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Гроші для Леніна з-за кордону

Жовтневий переворот 1917 року не міг би відбутися без значної фінансової підтримки більшовиків з-за кордону – з Німеччини, Швеції, Данії, Швейцарії. Принаймні у цьому переконаний автор книги «Російська революція. Нова історія» (The Russian Revolution. A New History) професор Бард-коледжу Шон МакМікін. В інтерв’ю для Радіо Свобода він розповів, яку роль відіграв у фінансуванні більшовиків шведський банк «Ніа Банкен» та його голова Улоф Ашберг, якого називали «банкіром Леніна». Крім того, здивував історією про постачання в тогочасну Росію через підставні фірми товарів, в тому числі медикаментів, термометрів та рідкісних і дуже дорогих контрацептивів.

Пляшковий будинок

6 тисяч пляшок з-під «шампанського» (так досі називають ігристе вино в Україні) пішло на зведення будинку родини Сисів у селі Богатирівка неподалік Запоріжжя. Пляшки з-під шипучого вина обрали як дешеву альтернативу цеглі. Та окрім економії коштів, родина Сисів отримала неочікуваний ефект: дім із пляшок виявився енергоефективним. Роздивитись чудо-дім можна тут.

Музична любов до мосту

На завершення трохи музики. Крим.Реалії зібрали хіт-парад пісень про Керченський міст, який будують росіяни з Кубані до захопленого ними українського Криму. Нещодавно окупанти організували конкурс на кращу пісню, яка отримає як приз подорож на будівництво цього моста. А визначить його журі – Микола Расторгуєв, Валерія, Олег Газманов, Ігор Крутой і Баста. На конкурс надійшло кілька тисяч текстів. Окремі з них справді варто почути.

Не приховуйте свої таланти!

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