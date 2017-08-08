Суспільство толерує пияцтво на роботі – експерт з медичного права

Адміністративний протокол за пияцтво на робочому місті та кримінальне провадження у зв’язку зі смертю дитини – такими стали для травматолога Бориспільської центральної районної лікарні наслідки вживання алкоголю в робочий час. Поки поліція з’ясовує, чи зміг би врятувати восьмирічну дитину тверезий лікар, представниця експертного середовища запевняє: за подібні порушення лікарів має карати сама медична спільнота.

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Речник Нацполіції у Київській області Микола Жукович в ефірі Радіо Свобода розповів подробиці подій, що розгорталися після ДТП увечері 6 серпня на Київщині і в якій на місці загинули шестеро людей. За його словами, дитина, яка лишилася живою, була доправлена до Бориспільської лікарні. Однак родичі, котрі приїхали туди ж, помітили ознаки алкогольного сп’яніння в лікаря та медичної сестри. Поліцейські приїхали на виклик і склали протокол за статтею 179 Кодексу про адміністративні правопорушення. Рівень алкоголю в крові медиків перевищував 1,7 проміле при тому, що при позначці 0,2 проміле вже заборонено сідати за кермо.

Коли дитина померла, поліцією було відкрите кримінальне провадження, щоб з’ясувати, чи несе лікар відповідальність за її смерть.

Будемо з’ясовувати, чи надавав лікар першу допомогу, коли привезли дівчинку в лікарню

«В рамках цього кримінального провадження будемо з’ясовувати, чи надавав лікар першу допомогу, коли привезли дівчинку в лікарню, – повідомив Жукович. – Якщо він некваліфіковано її надав, перебуваючи в нетверезому стані, то нестиме відповідальність згідно з Кримінальним кодексом, а це до трьох років позбавлення волі».

На сторінці Радіо Свобода у Facebook користувачі розповідають, чи траплялися їм нетверезі лікарі і чим такі зустрічі закінчувалися.

Вживання алкоголю медиками на робочому місці – не звична практика, а радше окремий випадок, говорить президент Українського медичного клубу Іван Сорока. Проте, коли подібні випадки трапляються, то регулюються вони трудовим кодексом, адже це грубе порушення трудової дисципліни, каже він. Іншими словами, якщо ніхто не постраждав, то двірнику та хірургу буде однакове покарання за те, що прийшов на роботу напідпитку – від догани до звільнення. Якщо ж пацієнт виявив, що медик, до якого він звернувся, може бути нетверезим, Сорока радить одразу бити на сполох.

Слід викликати керівника цього медичного працівника. Якщо не буде дій із боку адміністрації – викликати поліцію

«Слід викликати керівника цього медичного працівника (це може бути завідувач відділення чи головний лікар), сповістити про це… А якщо не буде дій із боку адміністрації – викликати поліцію».

Натомість експертка з медичного права Зоряна Черненко вбачає основну причину подібних випадків в тому, що громадськість загалом спокійно сприймає вживання алкоголю на робочому місці.

Кожен знає, що на роботі день народження святкують і випивають – це загальноприйнята в суспільстві поведінка

«Кожен знає, що на роботі день народження святкують і випивають – це загальноприйнята в суспільстві поведінка. Абсолютно неприйнятним є таке для лікарів на робочому місці, оскільки вони мають справи зі здоров’ям та життям людей. Але суспільство толерує вживання алкогольних напоїв на робочому місці саме по собі», – каже вона.

Черненко вважає, що наявного трудового законодавства недостатньо, щоб змінити ситуацію саме в медичній сфері, тож додаткові заходи треба запроваджувати за законодавчому рівні. На її переконання, наразі лікарі підзвітні лише своєму керівництву за вертикаллю, тоді як в ідеалі мали б відповідати один перед одним.

«Ми повинні відійти від радянського підходу до управління медичною спільнотою. Зараз внесено два законопроекти, і це той переломний момент, який дозволить нам завтра бачити менше таких ситуацій», – сподівається експерт.

Мова йде про законопроекти про лікарське самоврядування, які, за словами Черненко, дозволять лікарям утворити свою спільноту, яка штрафуватиме за порушення лікарської етики (в тому числі – й пияцтво на робочому місці) аж до позбавлення права на медичну практику.

Черненко наводить приклад європейських країн, де лікарів за правопорушення не просто звільняють, а відбирають у них ліцензію. «Такий лікар одразу ж втрачає право практикувати на все життя, якщо це було серйозне порушення. В Євросоюзі діляться цією інформацією, тому він навіть не може влаштуватись на роботу в іншій країні, – пояснює вона. – В нас, якщо ти маєш диплом, все – можеш ставати лікарем. Навіть якщо були кримінальні справи за недбалу поведінку лікаря, він виходить із в’язниці і може практикувати».

Законопроекти «Про лікарське самоврядування» (основний та альтернативний) наразі надані для ознайомлення народним депутатам. Документи передбачають, що медична спільнота сама обиратиме самоврядний орган, який контролюватиме відповідність лікарської поведінки заздалегідь визначеним нормам.

Ми зможемо осіб, котрі ведуть себе аморально та негідно, позбавляти можливості працювати лікарем

Зоряна Черненко сподівається, що в разі ухвалення зміни до законодавства дадуть додатковий інструмент впливу на лікарів: «Ми зможемо осіб, котрі ведуть себе аморально та негідно, виключати з членів лікарського самоврядування, тобто позбавляти можливості працювати лікарем. І людина, яка витратила майже 10 років на навчання, потім на професійну практику, цінуватиме право працювати лікарем, бо інакше шукатиме нову професію», – переконана вона.

Черненко також впевнена, що, оскільки діяльність такого органу не буде пов’язана із закупівлями ліків чи іншими фінансовими операціями, корупційного чинника в його роботі можна не боятись.

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