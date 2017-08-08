Хочемо скасувати вільну економічну зону «Крим», але весь час тривають дебати – міністр

Гість передачі «Ваша Свобода»: Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Інна Кузнецова: У фінальній стадії перебуває справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза в кримському суді. Минулого тижня було оголошено вирок українському активісту Володимиру Булаху. Водночас, із німецьких теренів подекуди лунають думки політиків про те, що потрібно розділяти Донбас і Крим, спочатку розв’язати проблеми Донбасу, а потім вже говорити про Крим, але як бути з долями цих людей щонайменше?

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– Я не знаю, чому розділяють. Можливо, це суто технологічні вислови. Можливо, у когось внутрішні політичні маніпуляції. Але ми так точно, як українська влада, не поділяємо. Суд Російської Федерації, діючи в Криму, порушує все, що можна порушувати. Навіть відповідно до законів Російської Федерації, які також не дуже знаходяться у відповідності до міжнародних норм.

Внесли законопроект, щоб політичних в’язнів всіляко підтримати з боку української держави. Вперше за три роки. Сподіваємося, восени депутати ухвалять

Способи захисту, які може вжити Україна по Криму, дуже обмежені через те, що Росія порушила все, що могла порушити. По Донбасу є так званий «мінський процес», який багато хто критикує. Але є угода. По Криму її немає. З Мустафою Джемілєвим внесли законопроект, щоб таких політичних в’язнів всіляко підтримати з боку української держави. Це вперше за три роки зробили намагання прийняти такий законопроект. Сподіваємося, що восени його депутати ухвалять. Це має дві головні мети. По-перше, підтримати родини, особисто людину, а також підтримати дух, сказати, що українська держава не забула про своїх патріотів, які зараз, на жаль, опинилися у застінках російських тюрем.

Світ не знайшов механізму, як вплинути на ситуацію в Криму, крім санкцій. Так званих політичних в’язнів. Офіційно – трохи більше від 40

Маємо діяти злагоджено. Держава має надавати правову, соціальну, фінансову допомогу, створювати базу для захисту в міжнародних інстанціях, але паралельно мають працювати і дипломатія, і міжнародні судові інстанції. Є кілька судових процесів, міждержавних позовів, які будуть розглядатися. Світ не знайшов механізму, як вплинути на ситуацію в Криму, крім санкцій. Громадські організації наголошують, що у нас є 300 так званих політичних в’язнів. Але офіційно – це трохи більше від 40.

– Пане міністре, судовим рішенням було припинено постанову №1035, яка стосується перевезення товарів через адміністративний кордон із Кримом. Міністерство підготувало нову постанову. Коли вона буде ухвалена, і що в ній міститься?

Найголовніша перепона – Державна фіскальна служба, категорично проти змін

– Ми десь рік ініціюємо зміни до цієї постанови. Постійно якесь відомство проти. Спочатку Мінфін, потім Мінюст. Найголовніша зараз перепона – Державна фіскальна служба, яка категорично проти змін до постанови.

Це просто не болить у деяких бюрократів. Деякі чиновники ДФС стверджують речі, яких взагалі вже в Криму давно немає

Наша позиція така: це має бути врегульовано за окремою процедурою, не посилаючись на законодавство, яке регулює порядок перетину держкордону. Це не держкордон, а просто адміністративна межа. Люди до цих пір хочуть виїжджати з АРК. Але ми говоримо і про культурні цінності. Мені здається, що це просто не болить у деяких бюрократів. Деякі чиновники ДФС стверджують речі, яких взагалі вже в Криму давно немає.

До речі, зараз перший віце-прем’єр проводить нараду, щоб винести це на розгляд уряду. Мій заступник на нараді, щоб подолати всі неузгодженості, зокрема і з ДФСУ. Там дуже багато речей, які не тільки пов’язані з людьми, але вони замкнуті на закон про вільну економічну зону «Крим».

– Коли ж буде ліквідована вільна економічна зона «Крим»?

Пропонуємо зміни, щоб скасувати вільну економічну зону «Крим». Дехто говорить, треба залишити все, як є. Законопроект внесли на розгляд всіх міністерств і відомств

– Ми розробили також законопроект. Пропонуємо зміни, щоб скасувати вільну економічну зону «Крим». Дехто говорить, що це не потрібно, треба залишити все так, як є. Законопроект внесли на розгляд всіх міністерств і відомств. Він теж до цих пір приблизно 8 місяців... Щодо цієї позиції весь час тривають дебати.

– Сьогодні Управління верховного комісара ООН у справах біженців виступило за те, що треба скасовувати прив’язку про отримання пенсій і соціальних виплат до реєстрації в якості внутрішньо переміщених осіб. Чи не вважаєте Ви такі перевірки дискримінаційними?

Має бути просто обмін електронними базами даних, щоб не перевіряти особисто ВПО

– Ми вважаємо, що людина має будь-яке право, у тому числі на отримання пенсій, таке право повинне бути реалізоване. Справа в тому, що немає механізму реалізації для тих, що живуть на непідконтрольній території. До речі, техніка і порядок перевірок (міністр соцполітики підтримує в теорії таку ідею) – має бути просто обмін електронними базами даних, щоб не перевіряти особисто (ВПО – ред.).

Хто проживає на непідконтрольній території, не мають статусу ВПО. Внутрішньо переміщені особи отримують ще й додатковий платіж на компенсацію вартості проживання

Ті, хто проживає на непідконтрольній території, дійсно ж не мають статусу ВПО. Внутрішньо переміщені особи отримують ще й додатковий платіж як внутрішньо переміщена особа на компенсацію вартості проживання. Але там діє восьмий пункт по виконанню Мінських домовленостей, де написано: сторони (Україна, ОБСЄ і Росія) мають знайти механізм. Цей механізм практично неможливо знайти через позицію Російської Федерації, через відсутність української влади, банківської системи і так далі.

Франко-німецька експертна група сказала, організувати це неможливо (виплату пенсій на непідконтрольній території

Була франко-німецька експертна група, яка сказала, що через децентралізовану систему Пенсійного фонду, низку інших причин організувати це неможливо (виплату пенсій на непідконтрольній території – ред.).

– Пане міністре, 7 серпня закінчилася вступна кампанія до вишів. Тим, хто хоче скористатися послугами освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», ця кампанія продовжена до 30 вересня. Які маєте підсумки щодо того, хто цим вже скористався?

У 2,3 рази більше людей скористалося зараз у порівнянні з попереднім роком (послугами ОЦ «Донбас-Україна» і «Крим-Україна»)

– Майже у 2,3 рази більше людей скористалося зараз у порівнянні з попереднім роком (послугами ОЦ «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» – ред.). Ми цього року зробили набагато краще саме завдяки тому, що до цього процесу приєдналися фахівці вишів, які були переведені.