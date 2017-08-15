Радіо Свобода Daily: українські двигуни могли передати для ракет КНДР?

Ракети КНДР і заперечення України

Розпочнемо з сенсаційної публікації The New York Times. Американське видання оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів із українського заводу «Південмаш».

Видання наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана. У «Південмаші» таку інформацію вже заперечили. А експерти вбачають у цьому елемент «гібридної війни» з боку Росії.

«Історія з двигунами з «Південмашу» нагадує провокацію на зразок продажу Україною Ірану (Іраку – ред.) комплексів радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Теж говорили і писали багато, але фактів і досі немає», – написав на своїй сторінці у Facebook завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко.

Що будують в Очакові?

Не менш резонансну реакцію викликало у Росії спорудження мобільним будівельним батальйоном морських піхотинців США в місті Очакові на півдні України командного центру для ВМС України. Депутат Держдуми Росії, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що «втопить у Чорному морі американських солдатів і штаб навчань НАТО, який будується в Очакові». Що це за центр і чи варто так перейматись його будівництвом, говорили у програмі «Ваша Свобода».

НАЗК відкрило двері, але не секрети

Працівники Нацагентства з запобігання та протидії корупції в рамках дня відкритих дверей показали журналістам всі свої департаменти та розповіли, як виявляють корупцію та конфлікт інтересів у вищих ешелонах влади. (Ось відео) Але при цьому журналісти не змогли отримати подробиць щодо перевірки майнового стану на предмет можливої корупції членів уряду та президента Петра Порошенка. Про перевірку декларації глави держави посадовці НАЗК обіцяють розповісти вже найближчим часом. Чекаємо.

Справа Миколи Дадеу

У СІЗО №5 російського міста Краснодар вже понад місяць утримується 31-річний громадянин України Микола Дадеу. За останній час він встиг змінити кілька місць тимчасового тримання в регіоні. Спершу чоловік двічі поспіль затримувався за «адміністративками», але в липні «Октябрський райсуд» Краснодару обрав йому запобіжний захід вже у рамках кримінальної справи. ФСБ підозрює його у «сприянні організації «Правий сектор» шляхом надання засобів для забезпечення її діяльності». Саме так переклали мовою російського Кримінального кодексу діяльність українських волонтерів, які допомагають армії. Дарма, що миколаївські активісти стверджують, що Дадеу – аферист і армії всерйоз не допомагав. Російському суду, найімовірніше, це не завадить засудити громадянина України, створивши таким чином прецедент вироку за волонтерську діяльність. Про неоднозначну персону затриманого у своїй публікації детально розповідає координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак.

«Династія меду»

А ця історія про бджіл і мед, які об’єднали родину. Олександр Масленко 24 роки не спілкувався з батьком. Помирила чоловіків пасіка. Виявилось, що у роді хлопця пасічництвом займалися з 1905 року. Родинні пасіки Масленко-молодший об’єднав у стартап «Династія меду» і попереднього року виграв у битві стартапів серед студентської молоді Полтавщини. В аудіоподкасті «Радиво» Ви зможете побувати разом із Сашком на родинній пасіці, завітати на Івано-Франківщину до бджоляра Федора Турія, аби дізнатися про рольові обов’язки медоносних комах і навіть почути, як Франс Шуберт у класичному творі передав бджолиний всесвіт.

Робіть своє життя хоч трішки солодшим!

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