Дмитрий Пальчиков

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Киеве состоялась премьера двух фильмов, снятых детьми из прифронтовых территорий и детьми-переселенцами. 36 участников кинолагеря «Желтый автобус» учились играть в кино, снимать и монтировать. На показе ленты был и корреспондент «Донбасс.Реалии».

Кинотеатр «Жовтень», на входе в зал – огромная очередь из детей и их родителей. Это – финальная остановка кинолагеря «Желтый автобус» для детей из прифронтовых территорий и переселенцев. Почти две недели 36 детей учились снимать собственные фильмы. А сегодня вместе с родителями их посмотрят.

Гаснет свет, свободных мест нет. Некоторые родители смотрят стоя. Каждый фильм длится 10 минут.

Такой опыт поможет детям раскрыть их таланты и по-другому воспринимать информацию, уверен руководитель проекта Ярослав Пилунский.

Мы обращаем внимание, в первую очередь, на детей из прифронтовой зоны, где информация творит свое черное дело и есть воздействие пропаганды

«Мы обращаем внимание, в первую очередь, на детей из прифронтовой зоны, где информация творит свое черное дело и есть воздействие пропаганды. А давая детям механизм работы с информацией, ми таким способом даем прививку от воздействия пропаганды», – говорит Пилунский и добавляет, что это также и довузовское образование в области кинематографа.

Всё по-взрослому: операторская съемка, режиссура, грим, актерские будни. Результат – два фильма: «Спираль времени» о путешествии во времени и мистическая история о любви «Встреча сквозь время».

Пятнадцатилетняя Диана Пилипенко говорит, что она открыла в себе что-то новое.

«Все знали, что я – человек творческий. Но никто не догадывался, что это – именно кинематограф. У нас в семье никто даже этим не интересовался. А как только все поняли, что у меня есть к этому склонности: работать в команде, общаться с людьми – у всех было море счастья, и особенно у меня», – рассказывает Диана.

Исполняющему главную роль в «Спирали времени» Александру Ярчуку было тяжело не только физически, но и психологически.

«Тяжелее всего было на съёмках: особенно когда надо было бегать в кольчуге с мечом. Это было жутко, – вспоминает десятиклассник. – А на самом деле тяжело бывает психологически: волнуешься. Но это от неопытности».

Внимательно смотрела картину Анна. Её дочь сыграла в массовых сценах и работала помощником режиссёра-постановщика.

«Я вижу, что за двенадцать дней она стала взрослей, более самостоятельной, появилась грамотная речь – это большой плюс. Думаю, что она получила навыки, которые хотела получить, потому что её интересует съёмка, монтаж», – констатирует Анна.

После премьеры дети разъедутся по домам. А фильмы теперь ждут на фестивалях.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)