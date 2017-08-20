У Фінляндії хвилиною мовчання вшанували загиблих унаслідок нападу в Турку

У Фінляндії загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували пам’ять двох загиблих унаслідок нападу в місті Турку на заході країни у п’ятницю, коли також були поранені вісім людей.

Кількасот людей зібралися для вшанування на центральній площі Турку, де стався напад, схожі заходи відбулися по всій Фінляндії.

Перед хвилиною мовчання, що відбулася о 10-й годині за місцевим часом, поліція провела реконструкцію нападу, в перебігу якого нападник використав ніж.

Підозрюваного нападника, 18-річного громадянина Марокко, затримала поліція після того, як поранила його в ногу. Його шпиталізували, цієї неділі має відбутися перший допит.

Усі, в кого нападник цілив ножем, дві загиблі і шість поранених, – жінки; потерпіли також двоє чоловіків, які намагалися зупинити його.

Загинули громадянки Фінляндії, серед поранених – громадяни Італії, Швеції і Великої Британії.

Поліція розслідує напад як терористичний акт – якщо така кваліфікація підтвердиться, це буде перший такий теракт у цій країні.