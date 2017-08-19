Поліція Фінляндії: напад у Турку розслідують як теракт

Поліція Фінляндії заявляє, що розслідує вчорашній напад у місті Турку як теракт.

Напередодні правоохоронці повідомили, що порушили справу за статтею «вбивство», але не виключали її можливої перекваліфікації.

Як заявили в поліції, протягом ночі вони отримали додаткову інформацію, яка свідчить, що злочин має терористичний характер.

За даними правоохоронців, підозрюваний нападник, який завдавав людям поранень ножем і був арештований, є 18-річним марокканцем.

За повідомленням, його поранили під час затримання, і зараз він перебуває в лікарні.

Внаслідок нападу 18 серпня дві людини загинули, шестеро були поранені. За словами свідків, нападник вигукував щось арабською, проте в поліції ці повідомлення не підтверджують.

По всій Фінляндії посилені заходи безпеки, зокрема на вокзалах країни і в аеропорту столиці Хельсінкі.

Напад стався наступного дня по тому, як увечері 17 серпня в Іспанії внаслідок двох нападів – наїздів автомобілями на перехожих, – імовірно, з ісламістським підтекстом загинули 14 людей і понад сто були поранені й травмовані.