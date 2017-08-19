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19 Серпень 2017, Київ 11:38
Новини | Події

МЗС: за даними фінської поліції, українці не постраждали у нападі в Турку

Автомобілі надзвичайних служб Фінляндії на місці нападу в Турку, 18 серпня 2017 року

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляє, що, за даними поліції Фінляндії, українців немає серед постраждалих внаслідок нападу в місті Турку, що стався 18 серпня.

Внаслідок нападу дві людини загинули, шестеро були поранені. За даними правоохоронців, підозрюваний нападник, який завдавав людям поранень ножем, був арештований. Поліція називає його «молодим чоловіком іноземного походження». За повідомленням, його поранили під час затримання, і зараз він перебуває в лікарні.

У Фінляндії повідомили про двох загиблих і не менш ніж шість поранених унаслідок нападу в Турку (відео)
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Поліція Фінляндії заявляє, що нараз не розглядає вчорашній напад у місті Турку як теракт, але не виключає таку версію.

По всій Фінляндії посилені заходи безпеки, зокрема на вокзалах країни і в аеропорту столиці Хельсінкі.

Напад стався наступного дня по тому, як увечері в четвер в Іспанії внаслідок двох нападів – наїздів автомобілями на перехожих, – імовірно, з ісламістським підтекстом загинули 14 людей і понад сто були поранені й травмовані.

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