40% дітей відпочили за рахунок держави – представник Мінсоцполітики

Держава оплатила відпочинок та оздоровлення 40% дітей шкільного віку. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів представник Мінсоцполітики Віктор Древаль. При цьому він зазначив, що більшість видатків на дитячий відпочинок покривається за рахунок місцевих та обласних бюджетів, а до кінця року по Україні планується відкрити ще дев’ять нових закладів для дитячого відпочинку.
– Скільки очікувано дітей будуть оздоровлені впродовж літа?
В Україні зараз проживає десь 3 мільйони 900 тисяч дітей. Заплановано охопити оздоровленням та відпочинком два мільйони
– За даними місцевих органів виконавчої влади, в Україні зараз проживає десь 3 мільйони 900 тисяч дітей шкільного віку. Щодо планів на оздоровлення на 2017 рік, заплановано охопити оздоровленням та відпочинком два мільйони дітей.
– Які саме діти потрапляють в цей перелік?
– Взагалі станом на перше серпня забезпечено оздоровленням та відпочинком 1 536 615 дітей – це близько 40% від загальної кількості дітей шкільного віку. В поточному році планується оздоровити 1 мільйон 200 тисяч дітей з пільгових категорій.
В першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування
Перелік пільгових категорій достатньо широкий. В цьому році були ухвалені зміни до закону про оздоровлення та відпочинок дітей, куди були включені ще додаткові категорії, які стали пільговими. В першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Також це діти з багатодітних, малозабезпечених дітей, діти з інвалідністю, діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків, діти загиблих в районі проведення АТО та в масових акціях громадянського протесту.
Але це не означає, що тільки ці діти охоплені оздоровленням і відпочинком – це першочергові. Також це обдаровані діти, переможці змагань, спартакіад всеукраїнських та міжнародних, діти, які перебувають на диспансерному обліку, діти з зони проведення антитерористичної операції і багато інших.
– Для всіх цих дітей відпочинок безкоштовний?
Є абсолютно безкоштовні путівки, є оплачувані на 25%, 30%, 50%
– Не завжди. Є абсолютно безкоштовні путівки, є оплачувані на 25%, 30%, 50%.
– Скільки коштів з державного бюджету фінансує дитячий відпочинок цього року?
Державний бюджет виділяє кошти на фінансування путівок в заклади «Молода гвардія» і «Артек»
– Державний бюджет виділяє кошти на оздоровлення – це фінансування путівок в заклади «Молода гвардія» і «Артек». Крім цього, виділяються кошти з державного бюджету на програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для оздоровлення дітей, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою.
З державного бюджету цього року виділено на путівки до «Артеку» та «Молодої гвардії» 159 мільйонів гривень. Це дасть можливість оздоровити в цьому році 11 200 дітей в «Молодій гвардій» та 9570 дітей в «Артеку».
Спрямовано на оздоровлення та відпочинок дітей з місцевих та обласних бюджетів 1 мільярд 626 мільйонів гривень
Крім цього, спрямовано на оздоровлення та відпочинок дітей з місцевих та обласних бюджетів 1 мільярд 626 мільйонів гривень. Тобто сума достатньо серйозна.
Станом на перше серпня вже витрачено понад мільярд гривень на ці заходи.
– Після окупації Криму та частини Донбасу скільки закладів дитячого відпочинку втрачено?
Втрачено 128 закладів в Криму, близько 70 закладів на території Донецької та Луганської областей
– Втрачено 128 закладів в Криму, близько 70 закладів на території Донецької та Луганської областей. Кримський «Артек» переїхав під Київ, до Пущі Озерної, і там на сьогоднішній день розташований на 70 гектарах.
Основні напрямки оздоровлення на сьогодні – це Одеська область, Карпати і центральні регіони нашої країни
Основні напрямки оздоровлення на сьогодні – це Одеська область, Карпати і, звичайно, центральні регіони нашої країни, де працюють заклади оздоровлення і відпочинку.
– Чи з’явилися нові заклади за останні роки?
Цього року заплановано відкрити 9 нових закладів по Україні
– Відпочинок дітей збільшується за рахунок перепрофілювання діючих санаторіїв, баз відпочинку і таке інше. Хоча цього року заплановано відкрити 9 нових закладів по Україні.
Крім цього, зараз міністерство дуже активно проводить роботу щодо налагодження оздоровлення дітей за кордоном.
– В яких країнах?
Дуже багато країн запрошують наших дітей на оздоровлення до себе
– Тут можна говорити і про Сполучені Штати Америки, і про Італію, Португалію, Грецію, Молдову, Польщу. Дуже багато країн, які люб'язно запрошують наших дітей на оздоровлення до себе.
До 5 тисяч дітей виїжджають за кордон для оздоровлення
На сьогоднішній день не можемо дати цифру за цей рік, але десь до 5 тисяч дітей виїжджають за кордон для оздоровлення. Це теж немало, і рік від року і географія, і кількість дітей збільшуються.
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