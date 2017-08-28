Допоки люди не повернуться ментально, повернення територій нічого не дасть – експерт про реінтеграцію Донбасу

Думку спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера щодо того, що конфілкт на Донбасі можна вирішити за кілька місяців за умови політичної волі всіх учасників, поділяють не всі українські експерти. Вони вважають, що Росія не тільки не має такого наміру – вона намагатиметься повернути зруйнований Донбас під контроль України як «підпалену динамітну шашку», і Києву доведеться докласти чимало зусиль, або ментально реінтегрувати території після їх деокупації, сказали експерти в ефірі Радіо Свобода.

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що конфлікт на Донбасі можливо вирішити за кілька місяців, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Дождь». На його думку, для припинення війни необхідна лише політична воля.

«Якщо Росія проявить готовність вирішувати проблеми, і ми зі свого боку теж будемо готові до цього, то я впевнений, що все можна буде вирішити за кілька місяців. Я не думаю, що це буде важко здійснити», – сподівається Волкер.

На думку ж директора недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрія Сиротюка, такої політичної волі від Росії сподіватись не варто.

Росія є країною-імперією, яка намагається утримати свої зовнішні колонії – а такою зовнішньою колонією вона розглядала Україну

«Росія є не типовою країною, а країною-імперією, яка намагається утримати свої зовнішні колонії – а такою зовнішньою колонією, країною, яка є в її сфері управління, вона розглядала Україну. Якщо Росія втратить зовнішні колонії, тоді вона почне втрачати внутрішні колонії і розсипатися як країна. Для них це принципове питання виживання Росії як імперії», – пояснює Сиротюк і додає, що навіть зміна влади в Кремлі не спричинить зміни імперіалістичної політики Росії щодо України.

Аналітик погоджується, що для деокупації Донбасу необхідний міжнародний тиск, але застерігає: самого лише повернення територій недостатньо.

Допоки люди не повернуться ментально в державу Україна, до того часу будь-яке повернення будь-якої території нічого не даватиме

«Допоки люди, які там живуть, не повернуться ментально в державу Україна, до того часу будь-яке повернення будь-якої території нічого не даватиме, тому що ми бачимо, що навіть на деяких територіях, які ми повертаємо, люди далі живуть в ментальному «совку», – каже Сиротюк. Саме ця ментальна інтеграція мешканців Донбасу, впевнений він, є виключно завданням України.

Політолог Кирило Сазонов також вважає заяву спецпредставника США занадто оптимістичною. Навіть в разі формального повернення Донбасу під контроль України, зауважує він, регіон може слугувати інструментом російського впливу. Окрім того, що таке повернення може відбутися на невигідних для Києва умовах, каже Сазонов, зруйнована інфраструктура Донбасу може стати серйозним випробуванням для української економіки.

Там зруйнована інфраструктура, вирізана та вивезена промисловість, затоплені шахти. Той, хто нині отримає зруйнований Донбас у свою власність, той і потоне

«Там повністю зруйнована інфраструктура, вирізана та вивезена промисловість, затоплені шахти, а отже екологічна катастрофа – не за горами. На ліквідацію наслідків та на відновлення будуть потрібні роки і десятки мільярдів доларів, а їх на це не має ні Україна, ні Росія, ні США. За великим рахунком, той, хто нині отримає зруйнований Донбас у свою власність, той і потоне», – впевнений політолог.

Повернення «заблудлих овець»

Ще одним чинником, який ускладнює реінтеграцію Донбасу, Сазонов називає те, що багато місцевих жителів, за його словами, брали участь у військових діях на боці бойовиків.

Донбас нам хочуть всунути як динамітну шашку з уже підпаленим шнуром

«Воєнний ефект від цього був невеликий, але чимало родин, як наслідок, замазані кров’ю. Це люди, які ненавидитимуть Україну все життя, а нам доведеться жити з ними разом, і вони ще й отримають всі виборчі права. Тобто, Донбас нам хочуть всунути як динамітну шашку з уже підпаленим шнуром», – каже він. На думку Сазонова, доцільніше спочатку ухвалити закон про окуповані території і покласти відповідальність за ситуацію на Донбасі на Росію як агресора.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж впевнений, що в першу чергу необхідно буде створити на звільнених територіях умови, які дозволять людям відчути себе в безпеці. Що ж до покарання винних, то необхідно відділяти тих, хто співчував сепаратистам, від тих, хто скоював реальні злочини.

Треба чітко розділити: шпигуни, диверсанти – й інші, «заблудлі вівці»: от їх треба переорієнтувати, щоб вони стали нормальними громадянами

«Треба чітко розділити: шпигуни, диверсанти, які приховалися – це робота спецслужб, їх треба виявляти, проводити активну роботу, якщо вони скоювали реальні злочини – й інші, «заблудлі вівці»: от їх треба переорієнтувати, щоб вони стали нормальними громадянами. Не треба їх репресувати, треба дійсно провести велику роботу, щоб вони стали активними прихильниками».

Маломуж впевнений: коли Україна відновить контроль над Донбасом і поверне туди свої органи влади та переселенців, на реінтеграцію знадобиться півтора-два роки. Однак, наголошує він, починати інформаційну роботу потрібно вже зараз. Крім того, він вказує на необхідність продемонструвати чіткий план відновлення мирного життя:

Показати реальні перспективи відновлення Донбасу

«Як ми вирішуємо питання реінтеграції Донбасу, як повертаємо туди біженців, як формуємо нове життя із робочими місцями, новою соціальною політикою, гуманітарною політикою, як ми даємо модель кожному реалізуватися, але захищено від бандитів, які були при Януковичі, рекету і зовнішніх впливів – тобто показати реальні перспективи відновлення Донбасу», – перераховує Маломуж.

Юрій Сиротюк погоджується із тим, що позиція України щодо мешканців територій, контрольованих бойовиками, повинна бути оголошена вже зараз.

«Має бути відповідний закон про співпрацю і лояльність до окупантів. Але ми зможемо це зробити тільки тоді, коли українська держава вже зараз задекларує ці принципи і вже зараз звернеться відкрито через всі канали зв’язку – а їх, слава Богу, є багато – до мешканців окупованих територій із поясненням, що Україна вважає тією «червоною лінією», за яку не мають переходити мешканці окупованих територій, щоб згодом отримати лояльне ставлення держави», – пояснює Сиротюк. Він нагадує, що саме Україна не змогла забезпечити безпеку своїх громадян, а отже, несе частину відповідальності за те, що відбувається на Донбасі.

Держава повинна закликати проявляти лояльність до України

«Держава повинна закликати проявляти лояльність до України, вона повинна казати: мешканці, не робіть певних кроків, не беріть участі в позазаконних діях. Це треба артикулювати, українська держава цього взагалі не артикулює», – нарікає аналітик.

Водночас, додає він, східний кордон необхідно буде максимально мілітаризувати, аби уникнути подальших спроб Росії окупувати цей регіон.

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