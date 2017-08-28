Росія має вивести свої війська зі сходу України (світова преса)

Чи отримає Україна летальну зброю від США? Це питання перебуває в центрі уваги світових ЗМІ. Західних журналістів цікавить і питання щодо можливості введення миротворців ООН в Україну. Не позбавлена уваги й ситуація із північнокорейськими шпигунами в Україні.

«Маттіс відвідує Київ, проте Трамп має сумніви щодо постачання зброї Україні для захисту від Росії». Статтю під таким заголовком публікує іспанське видання ABC.

Журналісти часопису відзначають, що це дражливе питання й надалі обговорюється серед американського політичного істеблішменту.

Дебати щодо цього розпочалися ще за президентства Барака Обами й тривають досі. Тим часом, наголошує іспанська газета, українське керівництво продовжує наполягати на необхідності надання Україні зброї. АВС нагадує, що міністр оборони США Джеймс Маттіс був почесним гостем українського керівництва на святкуваннях Дня Незалежності у Києві, тож питання можливого розширення військової співпраці між Києвом і Вашингтоном знову виходить на перший план.

«Ми вивчаємо це питання, я подам свої пропозиції до Білого дому після повернення до Вашингтона. Оборонні озброєння не провокуватимуть нікого, крім самого агресора. А Україна не є агресором. Бойові дії відбуваються на території України», – зазначив Маттіс у Києві.

Іспанський часопис нагадує, що США постачають Україні нелетальні озброєння. Київ вважає це недостатнім, щоб протидіяти подальшій загрозі з боку Росії.

«Маттіс відвідує Київ, проте Трамп має сумніви щодо постачання зброї Україні для захисту від Росії»

Американське видання The Globe Post публікує статтю «Росія навряд чи схвалить присутність миротворців ООН в Україні». Попри численні зустрічі на високому рівні та низку угод про припинення вогню, конфлікт у східній Україні триває вже четвертий рік, зазначає видання. Журналісти нагадують про візит голови Пентагону в Україну і його зустрічі з українським керівництвом.

«Міністр Маттіс пообіцяв подальшу підтримку США щодо розбудови українських Збройних сил, водночас висловивши захоплення налаштованістю України і модернізацією оборонного сектору, згідно зі стандартами НАТО», – мовиться в заяві речниці Пентагону Дейни Вайт, яку цитують журналісти.

The Globe Post зазначає, що президент України Петро Порошенко після розмови з американським міністром оборони повідомив, що сторони порушили питання щодо можливого розміщення миротворців ООН на сході України. Реакція Москви на це не забарилась.

«Ініціативи української влади постають явною спробою знову перекрутити процес запровадження Мінських мирних угод і уникнути виконання положень цих угод», – заявила у відповідь речниця МЗС Росії Марія Захарова.

На противагу цьому видання наводить слова Девіда Марплза, директора програми сучасних українських студій імені Стасюка в Канаді, який каже, що миротворці ООН в Україні не зашкодять ситуації на Донбасі.

«ОБСЄ не має достатніх ресурсів, щоб спостерігати за дотриманням перемир’я, яке не працює. Місія миротворців ООН допоможе Україні, а не сепаратистам, які знаходять дірки у Мінських мирних угодах», – зазначає Марплз.

При цьому, продовжує видання, введення миротворців ООН на схід України навряд чи відбудеться, бо Росія є постійним членом Ради безпеки і може накласти вето на будь-яку резолюцію.

«Росія навряд чи схвалить присутність миротворців ООН в Україні»

Британський часопис Financial Times публікує статтю під назвою «Українська криза підірве російсько-американські стосунки, як попереджає спецпредставник». У підзаголовку мовиться, що спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер каже, що Вашингтон серйозно розглядає можливість надання озброєння Києву. Автор статті Роман Олеарчик пише, що Волкер попередив, що стосунки США й Росії зазнають удару, якщо не буде знайдено вирішення кризи в Україні. Волкер також застеріг, що Росія має ухвалити рішення щодо виконання Мінських угод.

Financial Times наголошує, що заяви Волкера не сподобаються Москві, яка сподівалась, що обрання Дональда Трампа президентом США принесе поліпшення російсько-американським відносинам.

Журналіст нагадує, що Волкер, відвідавши Україну, назвав те, що побачив на сході, «гарячою війною», у якій сили сепаратистів під командуванням і контролем російських військових регулярно обстрілюють і перешкоджають діяльності міжнародних спостерігачів. «Росія має свої війська на сході України і вона має їх звідти вивести», – наголосив Курт Волкер.

«Українська криза підірве російсько-американські стосунки, як попереджає спецпредставник»

Часопис південно-східної Азії The Straits Times, який видається у Сінгапурі, звертає увагу на ситуацію з північнокорейськими шпигунами в Україні. У статті повідомляється, що українська влада оприлюднила відеозапис, на якому видно, як двоє північнокорейських шпигунів фотографують те, що, на їхню думку, було надзвичайно таємною інформацією щодо розробки ракет. У такий спосіб, зазначається у матеріалі, Україна намагається розвіяти чутки, що Пхеньян, можливо, використав українські технології для розробки міжконтинентальних балістичних ракет. Видання додає, що американський телеканал CNN отримав відео операції українських спецслужб від відповідних органів у Києві.

The Straits Times пише, що доволі нечіткий відеозапис було зроблено 27 липня 2011 року прихованою камерою. На кадрах відеозйомки видно, як агенти українських спецслужб арештовують двох підозрюваних.

Нещодавно американський часопис The New York Times повідомив про дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з якого випливає, що останні успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, які здатні сягнути території США, стали можливими завдяки отриманню ракетних двигунів, можливо, з одного з українських підприємств, яке мало історичні зв’язки з Росією. Цим підприємством, на думку дослідників, міг би бути завод «Південмаш». Втім, як пише газета, представники цього українського підприємства заявили, що не випускали таких двигунів від 1991 року.

«Операцію української розвідки щодо північнокорейських шпигунів, які намагалися викрасти інформацію про розробку ракет, знято на камеру»