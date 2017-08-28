Я вже владою наївся – Добкін

Депутат Верховної Ради Михайло Добкін, якого звинувачують у земельних махінаціях, через рішення суду щодо його запобіжного заходу збирається позиватися до Європейського суду з прав людини. Його колег Борислава Розенблата і Максима Полякова, підозрюваних у лобіюванні інтересів компанії, пов'язаної з незаконним видобутком бурштину, зобов'язали носити електронні браслети. Чи всі вони виконують судові рішення і як їм живеться без депутатського імунітету?

Майже 2 мільйони доларів застави - і депутат Михайло Добкін ​арешту уникнув. Зараз готується до основного судового процесу, у рамках якого його звинувачують у земельних махінаціях. Найняв двох адвокатів.

І зайнявся спортом.

«Тренуюся, часу зараз багато. Раніше тренувався три рази на тиждень, зараз 2 рази на день. Бігаю, катаюся на велосипеді. Спілкуюся з дітьми – (їх у мене) четверо. Рибалю», – розповідає Добкін.

Це – в перервах між судами та допитами. А взагалі у Михайла Добкіна на депутатські канікули були зовсім інші плани.

«Задовго до того, що трапилося, ми запланували поїздку в Італію, все було – і путівки, і квитки на літак, все поздавали. Я можу без погодження зі слідчим перебувати в Києві чи Харкові, або в дорозі між Києвом і Харковом. Якесь інше місто – це потрібно погоджувати зі слідчим. А за кордон – ні, я здав всі паспорти», – розповів він.

Якщо Добкін суд програє, йому загрожує до 12 років в'язниці. Якщо виграє, каже, що в політику вже не піде: «Я вже владою, за великим рахунком, наївся, вибачте за такий вислів».

Тепер депутат мріє про кар'єру в правоохоронних органах. Тільки-от на якій посаді, не зізнається: «Все одно, хоч дільничним міліціонером».

На 12 років посадити можуть і депутата Верховної Ради України Борислава Розенблата. Інтерв'ю з депутатом кореспондент проекту «Настоящее время» записав в Житомирі – в його рідному місті.

У Житомирській області на кордоні з Рівненською видобувають бурштин. Якраз в бурштинових махінаціях Борислава Розенблата і звинувачують. Прокуратура зняла цілий фільм про те, як Розенблат і його колеги брали хабарі за легалізацію видобутку каменю.

«Це був монтаж і чистої води провокація», – запевняє Розенблат.

До захисту в суді Розенблат підійшов ґрунтовніше, ніж Добкін: «5 адвокатів у мене є». Щоб не втік із країни, депутата зобов'язали носити електронний браслет.

«Пан Розенблат вчасно з'явився за викликами в управління поліції Житомирської області, і до нього застосували електронний браслет, – повідомив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максим Кравченко. – До того ж, він здав свій дипломатичний паспорт депутата України, який дозволяє йому виїжджати за кордон. Щоправда, після цього він звернувся до міграційної служби і подав заявку на отримання іншого закордонного паспорта, який дасть йому

Найбільш неслухняним прокурори вважають депутата Максима Полякова, якого разом із Розенблатом звинувачують у бурштинових махінаціях. Браслет він одягнув лише нещодавно, 23 серпня, а закордонний паспорт не здає.

«Мене сьогодні дискредитували в Україні, – вважає Поляков. – Моя задача – довести несправедливість, упередженість і політичне переслідування мене безпосередньо главою НАБУ. Ну а щодо моїх буднів: багато приділяю часу прийому громадян, купа кабінетної роботи, на яку раніше не вистачало часу».

Єдиний, із ким поспілкуватися так і не вдалося, це депутат Олесь Довгий, якого теж позбавили недоторканності. Його підозрюють у земельних махінаціях, проте прокуратура досі не висунула йому обвинувачення. За місяць, поки тривала підготовка сюжету, Довгий так і не знайшов часу для журналіста.

Оригінал публікації – на сайті проекту «Настоящее время»