Депутат Поляков заявляє, що йому вдягли браслет

Народний депутат України із фракції «Народний фронт» Максим Поляков заявляє, що йому одягли електронний браслет, як це передбачає запобіжний захід, обраний йому понад місяць тому.

«Минуло півтора місяці з часу першої спроби НАБУ одягти на мене електронний браслет. Методом спроб і помилок, з п’ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури я, як законослухняний громадянин, одягнув електронний засіб контролю», – написав Поляков у Facebook, розмістивши відповідне фото.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Раніше Поляков, коментуючи інформацію про те, що він відмовляється вдягати електронний браслет, заявив, що засіб контролю на нього одягти не намагалися, а згодом сказав, що готовий одягнути електронний браслет, якщо це буде «за законом».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про стягнення застави в дохід держави у зв’язку з невиконанням підозрюваним ухвали суду, зокрема носіння засобу електронного контролю, Максимом Поляковим.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають. 11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.