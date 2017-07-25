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25 Липень 2017, Київ 17:20
Новини | Політика

Поляков заявляє, що вніс заставу

Максим Поляков

Народний депутат України фракції «Народний фронт» Максим Поляков заявляє, що вніс заставу, раніше обрану йому Солом’янським районним судом Києва як запобіжний захід.

«Законослухняний громадянин вніс заставу», – написав Поляков на своїй сторінці у Facebook 25 липня, проілюструвавши повідомлення скан-копією відповідного платіжного доручення на користь Держказначейства на суму 304 тисячі гривень.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.

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