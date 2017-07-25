Народний депутат України фракції «Народний фронт» Максим Поляков заявляє, що вніс заставу, раніше обрану йому Солом’янським районним судом Києва як запобіжний захід.

«Законослухняний громадянин вніс заставу», – написав Поляков на своїй сторінці у Facebook 25 липня, проілюструвавши повідомлення скан-копією відповідного платіжного доручення на користь Держказначейства на суму 304 тисячі гривень.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.