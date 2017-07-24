Поляков заявляє, що йому ще не вдягали електронний браслет

Депутат Верховної Ради України від «Народного фронту» Максим Поляков, підозрбваний у так званій «бурштиновій справі», заявляє, що на нього наразі не вдягнули електронний браслет.

«Ніхто нічого не намагався на мене вдягнути – ні браслет, ні ошийник і ні з чим не звертався. Це черговий фейк, абсурд, який іде від НАБУ», – сказав Поляков в ефірі телеканалу «112 Україна», коментуючи інформацію про те, що він нібито відмовляється вдягати електронний браслет.

Водночас депутат додав, що у разі звернення слідчого і в разі, якщо все буде «в рамках закону», він погодиться на носіння електронного браслету.

Поляков також заявив, що збирається внести заставу, яку визначив суд. «Заставу, хоча вона є непомірно висока, але тим не менше, я її все одно внесу. Мені запропонували більше ніж 20 друзів внести за мене гроші, але я принципово саме цю суму внесу з власної кишені, хоча це накладно», – сказав Поляков.

Депутат заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Запобіжний захід діє до 19 серпня.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.