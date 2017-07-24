САП запрошує Полякова прийти в поліцію для отримання електронного браслета

Спеціалізована антикорупційна прокуратура запрошує депутата Верховної Ради із фракції «Народний фронт» Максима Полякова вийти на зв’язок із детективами Національного антикорупційного бюро і з'явитися в поліцію для отримання електронного браслета спостереження.

Як заявили в САП 24 липня, раніше «у порушення закону Поляков на виклик не з’явився, на зв’язок не виходив, а захисники останнього у телефонному режимі повідомили детективам Національного антикорупційного бюро про те, що виконувати ухвалу в цій та інших частинах підозрюваний не буде, окрім як внесення застави та утримання від спілкування із визначеними ухвалою особами. Виконанню ухвала не підлягає, на думку сторони захисту, через її неконституційність».

«Користуючись нагодою, хочемо запросити Полякова М.А.іа його захист вийти на зв’язок із детективами Національного бюро або не ховатися від нього і прибути до визначеного ними органу Національної поліції з метою виконання ухвали слідчого судді в частині зобов’язанні носити електронний засіб контролю, інститут якого покликаний полегшити здійснення контролю за підозрюваним, якого зобов’язано не покидати певну адміністративну територію без отримання на це згоди сторони обвинувачення чи суду, нарешті діяти у межах правового поля та не демонструвати відкрито свою перевагу перед іншими громадянами держави користуючись депутатською недоторканністю», – йдеться в повідомленні САП у Facebook.

Раніше Поляков в ефірі телеканалу «112 Україна», коментуючи інформацію про те, що він відмовляється вдягати електронний браслет, заявив, що засіб контролю на нього одягти «не намагалися».

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають. 11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.