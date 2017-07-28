Заставу Полякова можуть стягнути в дохід держави, якщо він не одягне браслет – САП

Народний депутат України від фракції «Народний фронт» Максим Поляков до 31 липня має одягти електронний браслет, як передбачає обраний судом запобіжний захід, інакше внесену ним заставу стягнуть у дохід держави, заявляє голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Ми бачимо навмисне невиконання рішення суду. Прокурор готуватиме клопотання до суду про стягнення застави в дохід держави у зв’язку з порушенням підозрюваним процесуальних дій. Якщо рішення і надалі після цього не виконуватиметься, то ми будемо вирішувати питання про внесення до ЄРДР і про початок кримінального провадження за умисне невиконання судової постанови», – наголосив Назар Холодницький 28 липня в Харкові.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Раніше Поляков, коментуючи інформацію про те, що він відмовляється вдягати електронний браслет, заявив, що засіб контролю на нього одягти не намагалися.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають. 11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.