НАБУ попереджає Полякова про відповідальність за відмову носити електронний браслет

Національне антикорупційне бюро України попереджає депутата Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Максима Полякова про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду носити електронний браслет стеження й здати закордонні паспорти.

Як ідеться в заяві НАБУ у Facebook, детективи бюро неодноразово й різними способами інформували депутата про необхідність з’явитися для виконання рішення суду й носити електронний браслет.

«1 серпня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про стягнення з народного депутата призначеної йому застави (304 тисячі гривень) до бюджету держави. підставою для цього стало те, що Максим Поляков не виконав умови судового рішення щодо запобіжного заходу, зокрема, відмовився носити електронний браслет і здати паспорти», – йдеться в повідомленні.

Раніше в САП заявили, що Поляков до 31 липня має одягти електронний браслет, як передбачає обраний судом запобіжний захід, інакше внесену ним заставу стягнуть у дохід держави.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Раніше Поляков, коментуючи інформацію про те, що він відмовляється вдягати електронний браслет, заявив, що засіб контролю на нього одягти не намагалися.

Поляков, а також вилучений зі фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають. 11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.