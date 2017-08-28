«Безпрецедентний» буревій «Гарві» несе ще більше води та вітру американському Г’юстону

Буревій «Гарві» – один із найпотужніших в історії США – продовжує завдавати шкоди південній частині штату Техас. Рівень води в четвертому за величиною місті США, Г’юстоні, продовжує підніматися, але рятунковим бригадам вдалося врятувати понад тисячу людей з підзатоплених будинків та автомобілів. Американські синоптики попереджають про більші опади і небезпеку підтоплення центральної частини Г’юстона, де живе понад два мільйона людей. Президент Дональд Трамп збирається відвідати Техас у вівторок, 29 серпня.

Рівень води в південному Техасі на тлі злив, що супроводжують буревій «Гарві», продовжує зростати. Рятувальникам вдалося витягнути з автівок і підтоплених будинків понад тисячу людей – попереджають, що краще залишатись в підтопленому будинку і чекати на порятунок, аніж пробувати виїздити самостійно – дороги все одно підтоплені.

Також рятувальники наголошують: коли піднімається рівень води в затопленому будинку, то краще вилазити на дах і чекати на допомогу, аніж ховатися на горищі, де важко помітити тих, хто потерпає. Людям радять розмахувати кольоровими рушниками, аби подати сигнал про порятунок.

«Гарві» є найсильнішим з буревіїв, що вдаряли по Техасу за останні 50 років. Від буревію, який супроводжується потужним вітром та сильними зливами, вже загинуло принаймні дві людини, і ця цифра, як очікується, зросте.

Перед виходом на суходіл статус урагану «Гарві» був підвищений до другої найбільш руйнівної категорії – четвертої, з вітрами до 250 кілометрів за годину і майже 4-метровими океанськими хвилями

​Синоптики кажуть, що «Гарві» принесе ще більше злив в Г’юстоні в найближчі дві доби. За прогнозом синоптиків, в деяких районах Г’юстона за кілька днів кризи випаде один метр і тридцять сантиметрів опадів, що буде абсолютним рекордом для штату Техас.

Мені не потрібно нікому казати, що це є дуже, дуже серйозний і безпрецедентний буревій

«Мені не потрібно нікому казати, що це є дуже, дуже серйозний і безпрецедентний буревій», – сказав мер Г’юстона Сильвестр Тернер.

Водні служби Г’юстона спустили більше води з резервуарів, аби не попустити затоплення центральної частини міста, де збереглася приваблива архітектура 19-го століття і є відома на цілу Північну Америку будівля оперного театру. Існує небезпека, що завелика кількість води у водосховищах може зруйнувати дамби, а це потягне за собою велику кількість жертв та руйнувань.

Буревій вдарив по південній частині штату Техас минулої п’ятниці і очікують, що «Гарві» принесе сильні зливи та вітри і в південно-західну частину сусіднього штату Луїзіана.

За повідомленнями з Г’юстона, вода мутного сіро-зеленого кольору вкрила більшу частину міста і перетворила більшість вулиць фактично на канали, пересуватись якими можна лише на човні. Як і під час відомого буревію «Катріна» 2005 року, нині для рятувальних операцій задіяні також і гелікоптери.

Рятувальним службам допомагають багато добровольців – вони або на човнах, або на каяках підбирають людей із затоплених будинків.

Хтось також використовує надувні човни або пляжні надувні іграшки.

Наразі точно не відома цифра врятованих від води – в одному лише графстві Ґалвестон було врятовано 1,200 людей.

Суперечливі поради з боку влади

Як пише американське преса, погіршення ситуації неодмінно спровокує дискусію щодо того, які поради давали представники влади перед тим, як вдарив «Гарві».

Губернатор штату Техас Ґреґ Абботт закликав людей залишати Г’юстон і місцевості, якими мав «пройтися» буревій. Але мер Г’юстона Сильвестр Тернер не видав розпоряджень щодо евакуації і закликав всіх залишатися вдома.

Важливо нині – так це щоб всі працювали злагоджено з тим, аби рятувати життя і, по-друге, допомогти людям відновити своє житло

Але наразі губернатор штату не хоче шукати винних. «Нині не час для другорядних припущень щодо рішень, які ухвалювались. Що важливо нині – так це щоб всі працювали злагоджено з тим, аби рятувати життя і, по-друге, допомогти людям відновити своє житло», – сказав республіканець Абботт.

Але мер Г’юстона, демократ Тернер захищав свою пораду перед початком буревію, вказуючи на ризик коли понад два мільйона г’юстонців враз опинилися б на автострадах, втікаючи з міста.

«Якщо ви думаєте, що ситуація нині є поганою, і даєте наказ на евакуацію – тоді ви створюєте ситуацію жаху», – виправдовує свої дії мер Г’юстона.

Президент США Дональд Трамп має відвідати Техас у вівторок, а в неділю, 27 серпня, він провів телеконференцію щодо допомоги мешканцям штату.

Твіт: затоплений водою штат Техас (відео CNN):

Провідне місто в американській економіці

Сам Г’юстон має населення 2,3 мільйона людей і відомий на увесь світ тим, що саме в цьому місті розташована Американське космічне агентство NASA і Центр управління космічними польотами.

Також місто є центром нафто- та газовидобувної промисловості США. Саме в Г’юстоні розташована найбільша кількість штаб-квартир з півтисячі найбільших американських компаній зі списку Fortune500.

Як кажуть американські представники, буревій «Гарві» вже зменшив видобуток нафти на 22 відсотки в Мексиканській затоці.

Ця катастрофа буде подією, що запам’ятається

Як сказав голова Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Брок Лонґ, повне подолання наслідків «Гарві» розтягнеться на роки.

«Ця катастрофа буде подією, що запам’ятається», – сказав Лонґ.