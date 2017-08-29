Ідею дострокових виборів зараз підтримує майже половина українців – соціолог

Майже половина українців хоче дострокових виборів, ще більше – хоче нових облич в політиці. Тим не менш, на думку політичного експерта Артема Нікіфорова, чекати великих потрясінь від осіннього політичного сезону не варто. Однак дії влади, вважає він, поступово знижують її легітимність в очах українців.

Оці публічні появи Гройсмана і Яценюка – це або гра на нервах у Порошенка, або щось таке, чого ми не розуміємо

Політичний експерт Артем Нікіфоров не радить очікувати суттєвих змін політичного ландшафту. На його думку, єдиним помітним явищем може стати загострення відносин президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Ми сьогодні споглядаємо ситуацію, коли президент і прем'єр-міністр України вчергове через Конституцію України відходять у різні абсолютно плавання. Взагалі оці публічні появи Гройсмана і Яценюка – це або гра на нервах у Порошенка, або щось за цією грою є таке, чого ми не розуміємо», – припускає експерт.

Навіть якщо трибуну блокуватиме «Опозиційний блок», якихось суттєвих змін ми не побачимо

Загалом же Нікіфоров прогнозує спокійну політичну осінь:

«Навіть якщо трибуну блокуватиме «Опозиційний блок», який формально не є членом коаліції, але насправді ним є, то якихось суттєвих змін ми не побачимо».

Політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що в новому політичному сезоні залишатиметься актуальним попередній порядок денний. Між тим, він не виключає, що влада спробує перехопити політичну ініціативу за допомогою нових ходів:

Послання президента, на мою думку, буде присвячене конституційній реформі в частині децентралізації

«Очікуване послання президента, на мою думку, буде присвячене конституційній реформі в частині децентралізації. Не виключаю, що це виглядатиме як своєрідна політико-ринкова пропозиція регіональним елітам – включитися в політичний процес за свої нові повноваження, за можливу зміну формули парламенту», – припускає він. На його переконання, така пропозиція президента могла б змінити правила політичної гри.



Єрмолаєв вважає, що опозиція зосередиться на критиці президента:

Компроматна хвиля проти президента стосуватиметься питань бізнесу, зловживань оборонним бюджетом тощо

«На це досить виразно працюватиме компроматна хвиля проти президента та його оточення. Вона стосуватиметься питань бізнесу, зловживань оборонним бюджетом тощо. Тож, компроматна війна буде важливою складовою цього політичного сезону», – вважає він.

Аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна вказує на те, що масштабні явища на кшталт масових протестів, які були під час Помаранчевої революції та Революції гідності, важко прогнозувати. Тим не менш, за її даними, населення України загалом незадоволене нинішніми політичними процесами.

Дві третини говорять, що політична ситуація в країні є напруженою, майже 30%, говорять, що ситуація є критичною

«Практично дві третини говорять, що політична ситуація в країні є напруженою, плюс до цих двох третин фактично весь залишок, майже 30%, говорять, що ситуація є критичною з політичної точки зору», – цитує вона.

Рівень довіри до політиків традиційно низький, додає Золкіна, але зауважує: в червні 2017 року відсоток українців, які вважають, що певна політична партія представляє їхні інтереси як виборців, склав 25%. Торік, згадує аналітик, в існування такої політичної сили вірили близько 15-16% опитаних.



Крім того, представниця фонду звертає увагу на те, що зараз відсоток українців, які підтримують ідею дострокових виборів, сягає найвищих показників за останні півтора роки – 47-49%. Проти – 35%.

Підтримка ідеї дострокових виборів спадала кожного разу, коли принаймні поверхнево налагоджувався діалог між урядом, парламентом і президентом

«Підтримка ідеї дострокових виборів спадала кожного разу, коли принаймні поверхнево налагоджувався діалог між урядом, парламентом і президентом, – каже Золкіна. – Найвищою вона була тоді, коли була парламентсько-урядова криза і другий уряд Яценюка протягом кількох місяців намагалися відправити у відставку. Як тільки обрали Гройсмана, одразу пішла на спад».

При цьому загалом жодна з політичних сил не має широкої підтримки: так, якби вибори проводились зараз, згідно цифр експертки, більшість голосів дісталася б «Батьківщині», але це близько 11%. На думку експертки, це свідчить про запит на нові кадри з боку виборців.

62% громадян говорили, що шукають на горизонті нові обличчя. Але лише 19% говорили, що когось бачать

«В 2017 році запит на нові політичні обличчя був на рівні 62%. 62% громадян говорили, що шукають на горизонті нові обличчя. Але при цьому серед усіх тих, хто зараз є в політичному та медійному полі більш-менш видимими, кого люди реально можуть оцінити – лише 19% із цих 62% говорили, що когось там бачать», – констатує вона.

Що ж до чинної політичної еліти, то її здатність до консолідації наразі обмежується лише питаннями врегулювання конфлікту на Донбасі, впевнена Золкіна: це – єдина тема, щодо якої можна говорити про єдину позицію української держави, а не окремих партій, каже вона. За її спостереженнями, найчастіше – але не завжди – доходять згоди «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка» як учасники коаліції. Що ж до «Батьківщини», то вона, як найбільш зацікавлена в дострокових виборах, найменш схильна до політичних компромісів, вважає експертка.

Коментуючи тенденції українського політикуму, Артем Нікіфоров висловлює думку, що політичні процеси є діаметрально протилежними реальним запитам українського суспільства.

Те, чого хочуть люди, влада не робить, і все те, чого не хочуть – влада це робить. Це перші вказівки на те, що дії влади делегітимізуються

«Усе те, чого хочуть люди, влада не робить, і все те, чого не хочуть – влада це робить. Це перші вказівки на те, що дії влади делегітимізуються, вони не настільки легітимні з точки зору підтримки населення», – застерігає експерт. На його думку, якщо питання дострокових виборів постане, це не буде реакцією на волю громадськості.

Рішення про впровадження дострокових виборів відбуватиметься вже точно не на підставі громадської думки

«Навіть якщо підтримка дострокових виборів буде на рівні 99%, рішення про впровадження дострокових виборів відбуватиметься вже точно не на підставі громадської думки», – впевнений він.

Перше пленарне засідання сьомої сесії Верховної Ради очікується 5 вересня.

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